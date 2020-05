Dopo ben tre mesi di chiusura imposta dall’emergenza del coronavirus, dal prossimo 2 giugno il Parco archeologico dei Campi Flegrei riapre i battenti.

In particolare, saranno riaperti al pubblico il Parco archeologico di Cuma, il Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e il Parco archeologico delle Terme di Baia.

Ovviamente, saranno rispettate tutte le disposizioni normative e le indicazioni relative al contenimento dell’epidemia. I gestori del Parco hanno già ideato ed organizzato un nuovo sistema di visita per rendere fruibile in sicurezza i propri siti. Spazio quindi agli ingressi contingentati, ai percorsi differenziati e tutto quanto possa servire ai visitatori per eseguire le visite in sicurezza.