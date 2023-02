Nascita Troisi, a Giorgio a Cremano grandi artisti e tanti eventi gratuiti fino al 20 febbraio Attualità Cultura Eventi Territorio In occasione del settantesimo anniversario della nascita di Massimo Troisi (19 febbraio 1953) la città di San Giorgio a Cremano ha messo in campo un programma di eventi dedicati all’indimenticabile attore e regista per celebrare questa data fortemente simbolica e molto sentita da parte della comunità sangiorgese e campana. "Oltre al libro realizzato in collaborazione con Repubblica e allo speciale del TG5 incentrato su Massimo e su San Giorgio a Cremano - annuncia il sindaco Giorgio Zinno-, dal 17 al 20 febbraio si terranno in città una serie di eventi dal vivo, aperti alla città con il coinvolgimento di attori, registi, amici, studenti e di tutti coloro che vorranno celebrare il suo compleanno. Il programma prevede: - 17 febbraio 2023 ore 9.30 ITI Medi, San Giorgio a Cremano: “Troisi si Nasce!” Seminario con l’Università Federico II di Napoli (Master di II livello in Drammaturgia e Cinematografia) e gli istituti superiori della città incentrato sulla comicità di Troisi; Gli studenti daranno vita ad uno spettacolo incentrato su Troisi. - 18 febbraio 2023 ore 20.00 Fonderia Righetti, Villa Bruno: proiezione del docu-film “Il mio amico Massimo” di Alessandro Bencivenga; Sarà presente il regista Alessandro Bencivenga, parte del cast e Gerardo Ferrara, controfigura di Massimo Troisi nel film il Postino; - 19 febbraio 2023 ore 10.00: visita al Cimitero cittadino per la deposizione di fiori al monumento funebre dedicato a Troisi. ore 20.00 I.T.I. Medi, via Buongiovanni, San Giorgio a Cremano: “E’ nata una Stella”, evento-spettacolo dedicato a Massimo Troisi. Tra gli ospiti che lo ricorderanno: Maria Grazia Cucinotta , @Massimo Bonetti, Nunzia Schiano , Cloris Brosca, la Zingara , NiKo Mucci, Carmine Faraco, Giuseppe Gifuni, Lino D'Angiò , Alfredo Cozzolino, Tommaso Bianco, Stefano Veneruso, Alessandro Bencivenga (registi); Giovanni Benincasa (autore RAI); Gerardo Ferrara (controfigura di Massimo Troisi ne "IL POSTINO"); @Lello Esposito (artista); Lello Savonardo (docente di Comunicazione Universita' Federico II); Presentano Gino Rivieccio e Titta Masi. Inoltre sarà in mostra la filmografia di Massimo Troisi a cura dell’O.C.V. (Osservatorio Cinematografico Vesuviano). - 20 febbraio 2023 ore 11.00, pressol' Università degli Studi di Napoli Federico II, sarà conferita la “Laurea Honoris Causa a Massimo Troisi”. Sarà consegnata alla famiglia dell’artista dal Magnifico Rettore, Prof. Matteo Lorito. Saranno presenti tra gli altri gli attori Daniele Pecci Official , @Sebastiano Somma Stefano Veneruso Sebastiano Rizzo, Paolo Sassanelli, Paolo Romano; Giovanni Esposito, Antonio Serrano, Marco Vivio, Paolino Blandano, Omar Sandrini, Fabrizio Nevola, Jonis Bascir, Massimiliano Manfredi, Enrico Tubertini, Riccardo Acerbi, Vincenzo De Michele; Niccolò Senni; ore 15.30 Campo Paudice: Partita del cuore “In Campo per Massimo” Incontro di calcio tra la Nazionale Artisti e la Città di San Giorgio a Cremano. Tutti gli eventi - ricorda infine il primo cittadino Zinno - sono gratuiti, ad ingresso libero".

Concorsi pubblici, il Comune di Torre del Greco assume. Scopri i profili ricercati -in Risalto Attualità Offerte di Lavoro Territorio Il comune di Torre del Greco ha reso noto che con determina n. 162 del 14.02.2023 sono stati approvati i bandi e pubblicati nella sottosezione Bandi di concorso di Amministrazione Trasparente per le seguenti procedure concorsuali: 1. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time (50%) di n. 22 posti nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo – categoria c – posizione economica C1; 2. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time (50%) n. 8 posti nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico” – categoria c – posizione economica C1; 3. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti nel profilo professionale di “Istruttore Contabile” – categoria c – posizione economica C1. Dalle ore 24 del 17.02.2023 e fino alle ore 24 del 18.03.2023 sarà possibile inoltrare le candidature esclusivamente attraverso la piattaforma disponibile al seguente link: https://comunetorredelgreco.selezionieconcorsi.it, per accedere i partecipanti dovranno essere muniti di SPID. Per assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile contattare l’Help Desk dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 18 dal lunedì al venerdì al numero 097158452.

Napoli City Half Marathon, migliaia di runner da tutta Italia e dal Mondo si danno appuntamento Eventi Territorio È stata presentata presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo la Napoli City Half Marathon che si correrà domenica 26 febbraio con partenza alle ore 9 da viale Kennedy. L’evento che si svolge grazie alla sinergia tra il Comune di Napoli e la Napoli Running Asd, richiamerà oltre 6mila iscritti con migliaia di runner provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo. Alla Conferenza stampa hanno preso parte l'Assessore allo Sport Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il presidente di Mostra d'Oltremare Remo Minopoli, il consigliere delegato di Mostra d'Oltremare Maria Caputo, il Comandante della Polizia Municipale, Gen. Ciro Esposito, il Comandante della Brigata Garibaldi, Gen. Mario Ciorra, il presidente del Coni Regionale Sergio Roncelli, il Consigliere della Fidal Nazionale Carlo Cantales, l'organizzatore della Napoli City Half Marathon Carlo Capalbo. “La Napoli City Half Marathon è arrivata alla decima edizione, dopo che lo scorso anno è stato raggiunto in questa gara il record italiano con il corridore Yeman Crippa – ha ricordato l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante - La maratona vedrà partecipare ben 6000 atleti provenienti da tutto il mondo e dimostra di essere, ogni anno, un'iniziativa sempre più ambiziosa ed entusiasmante per la città, che si inserisce a pieno titolo nel contesto della candidatura di Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026. Allo stesso tempo è capace di coinvolgere ed appassionare i napoletani allo sport e a rilanciare ulteriormente la visibilità internazionale della città con importanti ricadute anche sul piano dell'attrattività turistica". Caputo: "Siamo molto felici di ospitare anche quest'anno questa bellissima iniziativa anche perchè rientra nella programmazione, ormai storica della mostra che si apre sempre di più alla città, al turismo ed allo sport. Questa è proprio un'iniziativa che ci rappresenta a pieno, saremo la casa che ospiterà tutti i runner e sarà anche un modo per far riscoprire la mostra a tanti napoletani ed a tanti turisti che ancora non la conoscono." Assessore Trapanese: "È un momento molto bello soprattutto per la family runner. A Napoli ci sono tanti modelli di famiglia e ci sarà un'opportunità per correre tutti assieme senza nessuna differenza. Io cercherò di esserci con mia figlia Alba, perché è un momento molto importante, dal punto di vista sportivo e comunicativo: dobbiamo lasciare il messaggio che questa amministrazione è aperta a qualunque forma di famiglia, ogni famiglia ha la sua storia ed è importante così com'è". La gara principale è la Napoli City Half Marathon, 21,097km misura certificata, evento che ha ricevuto la Bronze Label dalla World Athletics, federazione internazionale di atletica e le 5 Stelle Quality Race dalla European Athletics, nonché insignita del Gold Label Fidal. Un evento speciale, un percorso velocissimo, teatro nel 2022 del nuovo record italiano sulla distanza con 59’26” da parte dell’azzurro Yeman Crippa (Polizia). Certificazioni che attestano la qualità del percorso, dell’organizzazione tecnica, della promozione mediatica dell’evento e del territorio. FAMILY RUN&FRIENDS - Aperta a tutti, da 0 a 99 anni, senza certificato medico, la Family Run&Friends è un’opportunità per trascorrere del sano tempo in famiglia divertendosi e contribuendo a nutrire la cultura dello sport come strumento di benessere psico-fisico e sociale. L’evento è infatti anche un’occasione per fare del bene, parte del ricavato sarà destinato alla Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS. Per tutti i partecipanti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro, ma la grande novità è il premio per la famiglia più numerosa nella quale saranno conteggiati come partecipanti anche i cani, riconoscendo loro il ruolo di “membro” della famiglia a tutti gli effetti! CHARITY - La Napoli City Half Marathon si arricchisce anno dopo anno di collaborazioni attraverso il suo Charity Program. Consolidato negli anni il progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus, organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport. Napoli Running sosterrà come in ogni edizione anche la Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ets. Partner della Napoli City Half Marathon é anche la Komen Italia, organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale.

Benvenuto al Carnevale 2023, ancora un weekend di maschere e coriandoli a Torre del Greco -in Risalto Eventi Territorio E’ molto sentito il Carnevale quest’anno all’ombra del Vesuvio ed, in particolare, anche nella città del mare e del corallo. Torre del Greco presenta il secondo appuntamento con l'iniziativa che si sicuro attirerà anche questa volta grandi e piccini. Partita con successo la scorsa domenica 12 Febbraio, l’iniziativa “Benvenuto al Carnevale 2023” - patrocinata dal comune di Torre del Greco “Benvenuto al Carnevale 2023” e promossa dall’Associazione “Marittimi per il Futuro” insieme all’Associazione “Giovanni Guarino” - anche questo weekend è pronta ad offrire ai cittadini un imperdibile appuntamento tutto colorato e condito da coriandoli e maschere con i colori e l’allegria della festa più scherzosa che ci sia nella centralissima via Salvator Noto per animazione, giochi e tanti coriandoli. Sono attesi anche personaggi famosi per l'animazione. Appuntamento al 19 febbraio a Torre del Greco.

Med Exhibit Print 2023: grafica, comunicazione, stampa e tanto altro in mostra per la prima volta Attualità Cultura Eventi Territorio Dalla stampa al “taglio”, dalla produzione gadget al materiale di consumo, fino all’abbigliamento: l’eccellenza della filiera della stampa, delle Arti Grafiche e della Comunicazione Visiva del Sud Italia si presenta in un unico spazio espositivo, proponendosi con forza a chi è in cerca di nuove idee, servizi, prodotti efficaci e innovativi volti a favorire l’incremento del business, oltre che al visitatore curioso di scoprire le infinite opportunità offerte, oggi, dai più moderni processi di stampa. Il tutto in un grande evento che sarà protagonista alla Fiera d'Oltremare di Napoli: 'Med Exhibit Print 2023' La Fiera, dal 3 al 5 marzo 2023, sarà ad ingresso gratuito per i visitatori grazie al Patrocinio di Regione Campania e del Comune di Napoli.

Eventi, San Valentino e Carnevale danno appuntamenti a Pompei per innamorati e bambini Attualità Cultura Eventi Territorio Anche a Pompei gli innamorati vivere l'amore eterno. San valentino, infatti, lancia l'appuntamento nella città mariana il 14 febbraio, in via Lepanto alle 16.30. L'Amministrazione Lo Sapio metterà a disposizione un balcone, una scala, la serenata e un coppia di ballerini sospesi in aria come un carillon. Per i bambini, invece, sarà un Carnevale divertente e sorprendente con i personaggi della "Melevisione". Il 18 febbraio, invece, dalle ore 10 alle ore 13, a Piazza Schettini, Milo e il Lupo accoglieranno i bambini per proiettarli nel mondo incantato della trasmissione TV più magica, educativa e divertente di sempre. Appuntamenti per i bambini: 19 febbraio "Domenica in maschera" dalle 10.30 alle 13.30 in via Lepanto, Piazza Bartolo Longo e via Roma; 21 febbraio "Carnevalando a Pompei" dalle 10 alle 13 in Piazza Bartolo Longo.

Carnevale, dal 18 febbraio esplosione di eventi e colori nella città partenopea Attualità Eventi Territorio Si terrà nei giorni 18, 19 e 21 febbraio la rassegna musicale organizzata dal Comune di Napoli per festeggiare il Carnevale. Un “Carnevale sonico” che già nel nome – Sottencoppa – si fa interprete di uno stravolgimento che coinvolge ordini e consuetudini, liberando così il riso beffardo delle maschere, interpretate, in questo caso, dalle avanguardie musicali o da strabilianti strumenti del folklore. Nel progetto grande spazio è riservato ai bambini con proposte innovative dedicate all’infanzia, come le sculture sonore di Rie Nakajima e i laboratori immaginifici di Francesco Cavaliere e della curatrice Diana Lola Posani. Nel weekend del 18 e 19, nelle due location individuate – Galleria Principe e Mann – si alterneranno gli appuntamenti in cartellone con interpreti internazionali come Matthias Loibner, Mohammad Reza Mortazavi, Marina Herlop; Catu Diosis, Mc Yallah e Fulu Miziki, attivisti e artisti del collettivo panafricano Nyege Nyege; musicisti italiani come Heith e Davide Ambrogio e i partenopei Specchiopaura, La Niña e Altea. Infine, nel giorno del martedì grasso, il 21 febbraio, alle ore 17.30 La Caracca - marching band si esibirà in una parata di musica e colori tra le strade e le piazze del centro storico della città. Galleria Principe: Ingresso libero fino a raggiungimento capienza massima. MANN: ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti (prenotazioni@calendaria.it). Il progetto grafico è stato pensato anch’esso come elemento organico in dialogo con la costruzione drammaturgica del carnevale: dall’estro dell’artista Danilo Colamonici, in dialogo con le artiste e grafiche Ludovica Battista e Clara Maseda Juan, nascono nuove maschere ispirate a miti e tradizioni popolari, che contribuiscono alla costruzione dell’immaginario e della narrazione visiva di Sottencoppa. “Il primo Carnevale organizzato dal comune di Napoli è l'ennesimo tassello di quel ‘palinsesto culturale’ che prosegue dopo gli eventi autunnali, il Natale ed il Capodanno - ha spiegato il coordinatore per le attività culturali Sergio Locoratolo - L'obiettivo, fortemente voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi, è quello di destagionalizzare l'offerta culturale, rendendola attiva ed uniforme lungo tutto l'arco dell'anno. Così da offrire ai cittadini e ai turisti un cartellone continuo di occasioni e di eventi. Il Carnevale segue, perciò, questo percorso, in un incontro tra culture e "costumi" tra i più disparati, uniti nel segno della musica e dalla comune volontà di pace e di tolleranza. Gli eventi sono molteplici e valorizzano, questa volta, nel senso della "città policentrica", l'area del centro antico che si muove tra la Galleria Principe ed il Mann. Mann con cui si è attivata una forte sinergia di intenti, che proseguirà certamente in futuro. Un evento popolare, dunque, che mira alla coesione e all'inclusione sociale, con particolare attenzione ai bambini, cui saranno dedicati laboratori ed attività di altissimo profilo. Perché, dopotutto, il Carnevale rimane, per definizione, la loro festa”. “Napoli ha una propria cultura del Carnevale ed è per questo che abbiamo voluto recuperare dalla nostra tradizione l’idea del sovvertimento di ogni ordine insito nell’espressione Sottencoppa – ha aggiunto Il consigliere per le attività culturali e per le biblioteche Andrea Mazzucchi - Il mondo alla rovescia è un mondo di abbondanza e di frastuono, tanto più fantastico e sorprendente in quanto attinge alla potenza dell’espressione artistica popolare; abbiamo, così, voluto costruire una cuccagna musicale, collocando tra la Galleria Principe e il MANN, nel cuore della città, una rassegna di suoni davvero inauditi, una sorta di albero sonoro, palinsesto di stili differenti e generi in maschera: un nuovo modo di celebrare la festa più antica di tutte nel segno della contaminazione e di rispondere a una domanda di cultura che è ben più che domanda di intrattenimento e per questo fortemente voluto dal Sindaco. Abbiamo affidato la direzione artistica di questo evento unico e nuovo a Giulio Nocera, che ha saputo interpretare la festa delle feste non nel senso di una serie di concerti, ma di un carnevale di tutte le arti, espressione totale di creatività come scambio culturale tra Napoli e il mondo”. “L’ambizione dell’iniziativa è generare uno spazio di trasformazioni e mascheramenti sonori in cui possano convivere pop, ricerca musicale, sperimentazione, musica tradizionale, strumenti acustici, strumenti antichi, strumenti inventati, strumenti elettronici e musica da ballo – ha spiegato Giulio Nocera, regista e curatore indipendente - Uno spazio di liberazione e rigenerazione sonora che consenta un incontro solidale e inedito fra le scene musicali che abitano la città e fra gli spiriti e gli elementi che le animano. Anche la scelta degli artisti è legata allo spirito profondo del carnevale da vivere come grande festa che veda una rottura dei confini tra generi, stili, scene e mondi musicali che normalmente vivono separati nello spazio della città”. L'iniziativa è promossa e organizzata dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto "Accade a Napoli" e inclusa nel Cartellone degli Eventi Metropolitani, finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli.

'Bandiera Bianca – Stop alla Violenza': dal 10 al 20 febbraio iniziative contro forme violente Attualità Cultura Eventi L’Associazione Arteggiando e la Consulta delle Elette del Comune di Napoli presentano "Bandiera Bianca – Stop alla violenza" Obiettivo del progetto è quello di continuare a tenere alta l’attenzione sul deprecabile fenomeno della violenza. L’evento si articolerà attraverso quattro dibattiti che verteranno sui seguenti temi: violenza perpetrata ai danni delle donne e violenza familiare; violenza sui minori; ruolo della donna nella società e nell’arte; violenza perpetrata ai danni della Madre Terra, attraverso tutte le forme di inquinamento. Nella SALA PAN sono previste quattro giornate d’incontro, 11, 14, 16 e 18 febbraio 2023, in cui si svolgeranno quattro dibattiti, con l’ausilio di contributi video inerenti le tematiche trattate, estratti dal “Vesuvius Film Festival” e la presentazione di due libri editi “Giammarino Editore”. Contestualmente nella SALA LOFT, nel periodo che va dal 10 al 20 febbraio. sarà inaugurata la mostra collettiva “Bandiera Bianca – Stop alla Violenza” e la mini personale dell’artista Gennaro di Giovannantonio, inventore della Geo Arte. Intendiamo trattare della violenza perpetrata ai danni di alcune categorie fragili, nello specifico donne e bambini, atti criminali compiuti anche nell’ambito dei nuclei familiari con minori, vittime inconsapevoli di tale forma di violenza. La violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica e mentale, della vittima. Le conseguenze possono determinare per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli. I bambini che assistono alla violenza all’interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento. Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell’intera comunità. Si intende però porre l’attenzione anche su altre forme di violenza, compresa quella ai danni della Madre Terra con i conseguenti catastrofici effetti climatici che stanno assumendo proporzioni quasi irreparabili.

Eventi. Arte e cultura, stagione fervida per i reperti del Parco Archeologico di Ercolano Attualità Cultura Eventi Territorio Una stagione fervida è in corso per i reperti del Parco Archeologico di Ercolano, portatore di valori culturali tanto diversificati e ricchi che si prestano a rappresentare ambiti di storia antica nelle sue diverse sfaccettature; e così per ogni mostra un contributo specifico dall’immensa raccolta di reperti del sito. Si parte dai ritrovamenti in legno, materiale di costruzione, di arredo e non solo, conservatisi ad Ercolano a seguito del particolare tipo di seppellimento, causato dalle ondate di fango vulcanico dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., che caratterizzano fortemente il sito di Ercolano, esposti nella mostra Materia. Il legno che non bruciò a Ercolano alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre, che nei primi giorni di apertura ha fatto registrare oltre 1300 visitatori. I reperti sono esposti nella settecentesca Reggia di Portici, residenza estiva della famiglia reale borbonica e sede del Herculanense Museum, tra i primi musei archeologici al mondo e meta dei viaggiatori del Grand Tour, nell’Ottocento anche residenza di Murat e poi sede della Real Scuola di Agricoltura di Portici. Tutte le info per la visita al sito https://www.materiainreggia.it/ E’ all’estero che i reperti sono ambasciatori speciali dei valori culturali di Ercolano nel mondo: la Germania la destinazione in cui al momento si trovano importanti ritrovamenti del Parco Archeologico di Ercolano. In particolar modo al Diözesanmuseum di Freising, fino al 29 gennaio, 2 statuette e una coppia di orecchini in oro sono stati esposti alla mostra Ballando sul vulcano. Vita e fede all’ombra del Vesuvio. Questa è la mostra su Napoli, attraverso i suoi due simboli maggiori, San Gennaro e il Vesuvio che si è aperta il 6 ottobre scorso al Diözesanmuseum di Freising a Monaco di Baviera, con lo scopo di portare attraverso l’arte e i reperti l’identità culturale di Napoli all’estero. In esposizione 170 opere di cui 47 provenienti dal Museo di San Gennaro. Ancora in Germania, allo Staatlichen Museum für Archäologie di Chemnitz, dove sono 900 i metri quadrati dedicati ai visitatori per un’immersione nella vita quotidiana dei romani del 1° secolo dopo Cristo. La mostra Pompei ed Ercolano Vivere e morire sotto il vulcano porta il pubblico nelle vivaci città di Pompei ed Ercolano spazzate via in poche ore dall’eruzione del Vesuvio nel 79. Fino al 12 marzo in mostra alcune delle famose copie in resina degli scheletri delle persone al momento della loro morte, gioielli e stoviglie, nascosti all’ultimo momento, rendono visibile la speranza dei residenti di poter tornare alle loro case dopo la drammatica operazione di salvataggio; in mostra anche, frutta, legumi e mobili in legno. Terminata da poco invece la Mostra Le nuove immagini di Augusto al Bucerius Kunst Forum di Amburgo (8 ottobre 2022 – 15 gennaio 2023). Si è trattato della prima mostra su Augusto in Germania da oltre 30 anni, con prestiti internazionali – più di 200 oggetti tra statue, busti, rilievi, dipinti murali, monete e ceramiche – la mostra ha presentato le immagini e i monumenti dell’epoca. Il Parco di Ercolano è stato presente in mostra con due rilievi in marmo con soggetti mitologici. Ancora in Olanda sono la maggior parte dei reperti di Ercolano alla mostra Dying in beauty. The world of Pompeii and Herculaneum al Drents Museum di Assen, aperta al pubblico fino al 26 marzo. L’esposizione mira ad evidenziare attraverso un excursus, che ripercorre il momento dell’eruzione ed il rinvenimento delle città, il concetto di bellezza che spesso sottende ad ideali politici ed etici fortemente radicati in tali popolazioni antiche. Il percorso si presenta al visitatore con un tour emozionale, che parte dalla scoperta archeologica ed approfondisce tutti gli aspetti del vivere quotidiano e dell’organizzazione sociale ed economica di tali città, attraverso un’attenta analisi storico artistica dei reperti esposti, che riporteranno il visitatore indietro nel tempo Il Direttore Sirano, alla luce dei numerosi progetti scientifici ed espositivi internazionali che coinvolgono il Parco, dichiara: “Agli oggetti dell’antica città di Ercolano è affidato il compito di rappresentare la vitalità e la bellezza di un’epoca passata, brutalmente interrotta dalla violenza del Vesuvio; a noi tutti il compito di proteggerli e conservarli, nel loro rapporto con il contesto di provenienza e come fonte di ispirazione affinché contribuiscano a solidificare per le future generazioni le basi di un’Europa costruita su un patrimonio condiviso di cultura e di valori”.

Il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore ospita 'Degas il ritorno a Napoli' Attualità Cultura Eventi Territorio Fino al 10 aprile "Degas il ritorno a Napoli", ospitata nel prestigioso complesso monumentale di San Domenico Maggiore, a pochi passi dal palazzo Pignatelli di Monteleone dove Degas soggiornò nel 1856, celebrerà l’arte del maestro francese e il suo stretto rapporto con l’Italia, in particolare con la città di Napoli. L’evento è realizzato con il patrocinio e contributo del Comune di Napoli. Prodotta dalla società Navigare Srl in collaborazione con il Comune di Napoli e Diffusione Cultura, e curata da Vincenzo Sanfo l’esposizione allestita nella sala del Refettorio presenterà al pubblico una ampia panoramica di oltre 100 opere tra cui l’importante disegno “Ritratto di Eugene Manet”; 19 monotipi della serie Maison Tellier, 32 monotipi originali sulla Famiglia Cardinal realizzati da Degas, stampati da Ambroise Vollard, e 40 disegni in facsimile dal Carnet di Ludovic Halevi. Il noto legame tra Degas e il mondo della danza, largamente rappresentato nelle sue opere, sarà presente in mostra attraverso due sculture, alcune preziose incisioni d’epoca e disegni raffiguranti ballerine realizzati in un prezioso facsimile per il celebre Carnets di Ludovic Halevy. Alle opere originali, selezionate tra collezioni private francesi e belghe, saranno affiancate riproduzioni e proiezioni per accogliere lo spettatore in un coinvolgente racconto della biografia personale e artistica del pittore e scultore francese. Tra queste: la proiezione del famoso dipinto dedicato alla Famiglia Belelli, capolavoro realizzato a Firenze e che ritrae la cugina di Degas con le figlie e il marito. Ma anche il ritratto del nonno René Hilaire De Gas, realizzato durante la permanenza a Napoli, oltre a fotografie di scorci del palazzo di famiglia sito a Napoli e i ritratti del padre, delle sorelle e del fratello, in parte con fotografie originali d’epoca e, in parte, con proiezioni dei ritratti realizzati da Degas stesso. Una sezione, infine, sarà dedicata alla passione di Degas per la fotografia, con scatti provenienti dalla Bibliothèque National de France. Titolo: Degas il ritorno a Napoli Dove: Sala Del Refettorio - Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli Quando: fino al 10 aprile 2023 Orari: dal lunedì al venerdì: ore 9:30 – 19:30; sabato, domenica e festivi: ore 9:30 – 20:30 Biglietteria online: ticketone.it Prenotazioni: prenotazioni@navigaresrl.com Telefono: (+39) 371 170 47 94 Da lunedì a venerdì: ore 9:30 – 19:30 Sabato, domenica e festivi: ore 9:30 – 20:30 Orario continuato Ultimo ingresso consentito: 30 min. prima della chiusura