La storica sede della Banca sarà visitabile il 21 e 22 marzo nell’ambito dell’iniziativa nazionale promossa dal Fondo Ambiente Italiano.







BCP partecipa alle Giornate FAI di Primavera 2026, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, aprendo al pubblico Palazzo Vallelonga, storica sede della Banca situata lungo il Miglio d’Oro.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della 34ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, il principale evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, che ogni anno consente di visitare luoghi d’arte e di storia spesso non accessibili al pubblico.

Palazzo Vallelonga rappresenta un esempio significativo dell’architettura vesuviana e testimonia il legame storico tra BCP e il territorio. Acquisito dalla Banca nel 1982 e oggetto di un importante intervento di restauro conservativo, l’edificio è stato riportato al suo originario valore architettonico, diventando un punto di riferimento culturale per la comunità locale.

Le visite si svolgeranno con il supporto degli “Apprendisti Ciceroni” del Fondo Ambiente Italiano, studenti delle scuole IIS “Francesco Degni” di Torre del Greco e Liceo Scientifico “Don Lorenzo Milani” di Gragnano, che accompagneranno i visitatori alla scoperta della storia, delle caratteristiche architettoniche e delle peculiarità artistiche del Palazzo.

Le aperture al pubblico sono previste nei seguenti orari: sabato 21 e domenica 22 marzo dalle 9:30 alle 17:30 (ultimo ingresso ore 16:30), con turni di visita ogni 30 minuti e gruppi di massimo 25 persone.

Le visite saranno a ingresso libero, senza necessità di prenotazione.

La partecipazione all’iniziativa conferma l’attenzione di BCP verso la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e il sostegno alle iniziative che promuovono la conoscenza e la tutela del territorio.