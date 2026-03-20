Gragnano – Prosegue il percorso di formazione e confronto “In Con Tra – Il gusto della vita”, promosso dalla Parrocchia San Leone II di Gragnano, che continua a registrare una partecipazione significativa da parte di genitori, educatori, giovani e membri della comunità interessati ad approfondire le grandi sfide educative e relazionali del nostro tempo.

Dopo i primi due incontri, il cammino giunge ora al terzo appuntamento, che affronterà un tema particolarmente delicato e attuale: il rapporto tra social media e disturbi alimentari, tra mode culturali, pressioni sociali e ferite profonde che spesso coinvolgono soprattutto le nuove generazioni.







L’incontro, dal titolo

“Social media e disturbi alimentari. Tra moda, condizionamenti e ferite profonde”,

sarà guidato dalla Dott.ssa Francesca Bortolotti – Responsabile centro di Salute Mentale di Gragnano • Distretto 58 ASL Napoli 3 Sud, – che accompagnerà i partecipanti in una riflessione sul modo in cui i modelli veicolati dal mondo digitale possano influenzare la percezione di sé, l’immagine del corpo e la qualità delle relazioni.

In un contesto sociale in cui i social network contribuiscono sempre più a definire standard estetici, stili di vita e dinamiche relazionali, l’incontro rappresenta un’occasione importante per comprendere meglio i meccanismi culturali e psicologici che possono generare fragilità, offrendo allo stesso tempo strumenti di consapevolezza per educatori, genitori e giovani.

Il percorso “In Con Tra – Il gusto della vita” nasce proprio con l’intento di creare uno spazio stabile di ascolto e confronto per la comunità educante, favorendo momenti di dialogo capaci di aiutare a leggere con maggiore profondità i cambiamenti sociali e le sfide educative contemporanee.

L’appuntamento è per:

📅 Sabato 21 marzo

🕗 Ore 20

📍 Chiesa Santa Maria ad Nives – Gragnano