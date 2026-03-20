Ercolano – In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, il 2 aprile 2026, il Parco Archeologico di Ercolano rinnova il suo impegno per rendere il patrimonio culturale un luogo realmente aperto a tutti, con una giornata speciale dedicata alla partecipazione dei ragazzi con disturbi del neurosviluppo, in particolare autismo.
L’iniziativa rientra nel progetto di accessibilità e inclusione “Cultura senza barriere”, realizzato in collaborazione con l’associazione #micolorodiblu Onlus e Coopculture.
Visite guidate inclusive
Dalle 9:00 alle 13:00, saranno disponibili visite inclusive articolate in quattro turni orari (massimo 25 partecipanti per gruppo).
La visita ha una durata di circa un’ora e mezza e prevede un percorso guidato pensato per favorire la comprensione, la serenità e il coinvolgimento dei partecipanti.
Le attività sono gratuite con il biglietto ordinario d’ingresso al sito (incluse riduzioni e gratuità previste dalla normativa).
La partecipazione è su prenotazione tramite:
👉 https://www.coopculture.it/it/prodotti/cultura-senza-barriere/
oppure via e-mail a 👉 edu@coopculture.it.
L’iniziativa è rivolta a scuole primarie e secondarie di I grado, famiglie con bambini e a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culturale inclusiva e innovativa. Si consiglia abbigliamento comodo.
“Avventura a Ercolano”: tecnologia al servizio dell’inclusione
Durante la giornata, i partecipanti potranno utilizzare la guida digitale interattiva “Avventura a Ercolano”, progettata da esperti in ambito educativo e neurodiversità per favorire l’esperienza dei bambini e dei ragazzi con autismo o altre difficoltà cognitive.
L’app è disponibile:
su tablet messi a disposizione dal Parco, oppure
scaricabile gratuitamente sul proprio iPad Apple al link:
👉 https://ercolano.cultura.gov.it/accessibilita/
Grazie alla realtà aumentata e ai beacon interattivi, i visitatori potranno sperimentare attività coinvolgenti come:
• ricomporre mosaici antichi,
• provare il lancio del giavellotto nella Palestra,
• raccogliere monete sulla terrazza di Balbo,
• restaurare virtualmente reperti archeologici,
e altre esperienze immersive.
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Il personale specializzato accompagnerà i gruppi, garantendo un ambiente accogliente, partecipativo e privo di barriere sensoriali e cognitive.
Un impegno continuo per l’accessibilità
Con l’appuntamento del 2 aprile, il Parco Archeologico di Ercolano conferma la propria vocazione a essere un luogo inclusivo, dove la tecnologia diventa strumento di conoscenza, divertimento e condivisione.
“Cultura senza barriere” rappresenta un percorso di crescita continua, volto a rendere il patrimonio culturale uno spazio accogliente per tutti.