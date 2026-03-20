Capri – Dalla vicinanza con la Torre Eiffel e i Campi Elisi allo sfondo dei faraglioni, dai tanti tratti in pavé alla piazzetta più glamour d’Italia. È Sonny Colbrelli, l’ultimo vincitore italiano della Parigi-Roubaix (ma anche del campionato europeo su strada), uno dei due testimonial della prima edizione della Cronoscalata Capri, la competizione amatoriale che per la prima volta nella storia porta sull’isola azzurra una gara ciclistica sotto l’egida della federazione. Insieme a lui, a dare consigli e manforte agli atleti in gara anche Raffaele Ferrara, per tutti Lello, altro ex ciclista professionista e oggi noto negli ambienti delle due ruote italiane per l’apprezzata attività di divulgazione sui social.

A ufficializzare il doppio colpo in vista della manifestazione di domenica 12 aprile sono stati gli organizzatori della prova, promossa in sinergia con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Falco e dal consigliere comunale con delega allo sport Alberto Santarpia: a scegliere Colbrelli e Ferrara sono stati, infatti, il Gruppo Biesse di Salvatore Belardo e l’associazione sportiva Black Panthers, con la “benedizione” del comitato provinciale Napoli della federciclismo guidato dal presidente Francesco Vitiello.







Grande soddisfazione viene espressa dai diretti interessati: “Appena mi è stata avanzata la proposta da parte degli organizzatori – afferma il vincitore della Parigi-Roubaix e del campionato europeo nel 2021 – non ho esitato ad accettare. Sarà per me la prima volta in assoluto a Capri e già solo questo vale il mio sì all’invito. Poi sono sempre felice di poter dare consigli agli atleti in procinto di affrontare una competizione, specie se amatoriale, in quanto spesso questi ciclisti si immedesimano nelle performance dei professionisti. Considero il movimento amatoriale la forza del ciclismo, in quanto frequentato da appassionati che investono tempo, fatica e soldi per rendere grande il nostro sport”.

Non meno felice Lello Ferrara: “A differenza di Sonny – sottolinea l’ex professionista napoletano – sono ovviamente stato a Capri, anche se grazie agli ‘sconti’ del Cral dell’attività di mio padre. Ho accettato la proposta degli organizzatori e ho subito pensato di coinvolgere Colbrelli in quanto le sue imprese sportive, in particolare quella della Parigi-Roubaix, hanno lasciato il segno nella memoria collettiva. Saranno momenti da ricordare per una manifestazione che ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso nel calendario delle competizioni amatoriali italiane”.

Restando alla gara del prossimo 12 aprile, va ricordato che la Cronoscalata Capri si svilupperà su un percorso di appena 2,2 chilometri, con un dislivello pari a 120 metri, che racchiude però alcune delle bellezze iconiche dell’isola: partenza dalla zona di Marina Piccola per giungere, attraverso un tracciato praticamente tutto in salita, la zona della piazzetta, dove sarà posto il traguardo.