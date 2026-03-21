Sono le 22 circa e al 112 arriva una telefonata. Furto in atto al Conad di via San Martino. Siamo a San Giorgio a Cremano.







La gazzella dei carabinieri è nelle vicinanze. Arriva. Perlustra la zona ma nulla. Poi in lontananza un’ombra. E’ un uomo, sta per scavalcare la recinzione. I carabinieri lo raggiungono. Viene fermato. E’ un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, dirimpettaio del market.

L’uomo, aveva pensato bene di “fare la spesa” senza essere disturbato. Sul muretto perimetrale del supermercato già pronte 10 confezioni di acqua minerale da portate a casa.

Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di arnesi per lo scasso.

Il 44enne è stato arrestato per furto e ora in attesa di giudizio.