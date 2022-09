Ve lo immaginate già il campo pieno di zucche, i colori caldi dell’autunno e tanti dolcetti? Tutto questo sarà “Fuori di zucca”, il grande evento giunto alla sua seconda edizione e in programma alla Mostra d’oltremare dal 30 settembre e fino al 6 novembre.

Per l’occasione, durante le giornate saranno previsti laboratori di intaglio o pittura per bambini. Ma non solo: si preannuncia tanto divertimento per grandi.Il motto della kermesse: “Prendi il carrellino, scegli la tua zucca preferita e decorala come preferisci”.

L’evento prende spunto da ‘Pumpkin Patch’ che rappresenta una tradizione tipica degli Stati Uniti dove, nel periodo che precede Halloween, le famiglie si recano in grandissimi campi di zucche per scegliere la zucca preferita da portare a casa, da colorare, da intagliare o da usare come semplice arredo di casa.

Per la Seconda volta a Napoli “Fuori di zucca” è organizzata per far vivere questa tradizione unica, divertente e a contatto con la natura. E così, grazie a questo grande evento, non è più necessario recarsi in America o in nord Europa per partecipare a questa tradizione strettamente legata alla notte di Halloween.