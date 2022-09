E’ in programma per il giorno 28 settembre alle ore 21, “Masaniè” di Annamaria Russo., minirassegna teatrale da non perdere.

Aveva ventisette anni Masaniello, faceva il pescatore e vendeva il pesce al mercato. In dieci giorni riuscì a regalare un sogno ai napoletani. Un sogno bello da far paura. Tanta di quella paura che i suoi concittadini decisero di distruggere il sogno e quel folle che aveva permesso loro di sognarlo. A volerla riassumere in poche righe questa fu la rivoluzione di Tommaso Aniello d’Amalfi detto Masaniello. Un sogno. Poi c’è la

storia…

Cast artistico: Alessio Sica, Marianita Carfora, Alfredo Mundo, Riccardo Maio, Gennaro Monti, Debora

Sacco, Michele Costantino. Musiche e sonorizzazioni: Gennaro Monti

a cura di: TEATRO IL POZZO E IL PENDOLO

Info tel: 0815422088- 3473607913

email: INFO@ILPOZZOEILPENDOLO.IT

WWW.ILPOZZOEILPENDOLO.IT

costo: biglietto di ingresso 12 e 16 euro