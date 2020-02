Napoli – Appuntamenti: Sant’Agostino a Materdei e la Sanità, borgo di Posillipo, castello di Baia, chiesa e chiostro di San Gregorio Armeno.

SABATO 22 FEBBRAIO – ORE 10:00

DALLA CHIESA DI SANT’AGOSTINO DI MATERDEI ALLA SANITA’: ITINERARIO TRA ARTE E STORIA

La Cooperativa SIRE propone un itinerario alla scoperta del Rione Materdei e della Sanità, percorrendone le origini e la storia, ricordando episodi legati agli avvenimenti delle Quattro Giornate di Napoli, ma anche soffermandosi su aspetti più “moderni”, come i diversi murales di street artists come Bosoletti e Tono Cruz che incontreremo lungo il percorso.

Passando dalla guglia dell’Immacolata, scopriremo come il toponimo Materdei derivi dal culto mariano molto diffuso già dalla fine del 1500 nella zona, arricchitasi grazie alla costruzione di monumentali complessi conventuali, tra cui quello di Santa Maria della Verità, noto anche come Sant’Agostino. In questa chiesa si svolsero i funerali di Giacomo Leopardi durante l’epidemia di colera del 1837. Arriveremo alla Sanità attraverso il Ponte della Sanità, risalente al decennio francese, che è oggi anche simbolo di resistenza e di liberazione: durante le Quattro Giornate di Napoli i tedeschi in ritirata decisero di minare il ponte per tagliare ogni collegamento da nord con la città, ma il 29 settembre un manipolo di partigiani salvò dalla rovina il ponte. Tra di loro c’era Maddalena Cerasuolo, alla quale nel 2000 è stato intitolato il Ponte. Una lapide ricorda l’eroico gesto. Infine visiteremo la Basilica di Santa Maria della Sanità, detta anche San Vincenzo, in quanto dedicata al santo domenicano Vincenzo Ferreri detto ‘o Munacone.

PROGRAMMA

10:00 Appuntamento ingresso della fermata- Metropolitana di Materdei (p.zza Scipione Ammirato)- Napoli

12:30 Fine delle attività

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 9,00

N.B. La PRENOTAZIONEÈ OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

SABATO 22 FEBBRAIO – ORE 10:30

IL BORGO DI POSILLIPO: VISITA ALL’ANTICO CASALE

Una visita per scoprire uno dei luoghi “remoti” della città di Napoli, dove le stradine e gli scorci regalano un’atmosfera antica: il Casale di Posillipo. Un luogo che si distingue dal resto del quartiere e che affonda le sue origini nella necessità da parte dei pescatori di difendersi dalle incursioni nemiche lungo la costa. Un villaggio che si è sviluppato intorno alla Chiesa di Santo Strato, legata a un culto portato da tre religiosi provenienti dalla Grecia, che riuscirono a guadagnare una somma di denaro esibendosi nelle vie di Napoli come giocolieri ed investita nel 1266 per costruite una chiesa in onore del Santo.

Dal Medioevo questa zona di Posillipo si è andata sviluppando come borgo agricolo e con l’insediamento di alcune comunità religiose, costituenti generalmente delle diramazioni periferiche degli ordini residenti nel centro di Napoli. Santostrato rappresenta il più grande nucleo abitato della collina dove sono ancora presenti , le testimonianze di un’architettura minore a vocazione agricolo-residenziale e che restituisce al visitatore panorami inaspettati.

PROGRAMMA

10:30 Raduno dei partecipanti: incrocio via Giovanni Pascoli – via Alessandro Manzoni (di fronte c’è la fermata del bus C 21)

registrazione dei partecipanti e versamento quota agli operatori Sire Coop;

12:00 Fine della visita guidata

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 7,00

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 7,00

INFO E PRENOTAZIONI 392/2863436 – cultura@sirecoop.it

DOMENICA 23 FEBBRAIO – ORE 10:30

L’ ARCHEOLOGIA NEL CASTELLO: IL MUSEO NEL CASTELLO DI BAIA

La cooperativa Sire invita tutti a scoprire il Museo Archeologico dei Campi Flegrei, ospitato all’interno del Castello Aragonese ed eretto per volere di Re Alfonso II d’Aragona nel 1945 su di un promontorio naturalmente difeso al quale furono aggiunti mura, fossati e ponti levatoi che lo resero praticamente inespugnabile. Dalle terrazze del castello e, all’interno, dalle sue vetrate, si potrà ammirare lo splendido panorama che abbraccia tutti gli angoli del territorio flegreo, dal golfo di Pozzuoli alle isole di Capri, Ischia e Procida mostrandoci la romantica bellezza di un’area ricca di storia e di miti. Nella cornice paesaggistica da sogno che si ammira dalla fortezza aragonese, l’allestimento museale ricostituisce contesti smembrati di provenienza flegrea, riunendo reperti di vecchio ritrovamento e quelli provenienti dai recenti scavi, secondo una esposizione ragionata per contesti topografici e tematici. Nel museo sono quindi esposti reperti archeologici unici e di straordinario valore.

PROGRAMMA

10:30 Raduno partecipanti all’ ingresso Castello di Baia, via Castello, Bacoli – Napoli

12:30 conclusione attività

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 7,00 (ESCLUSO biglietto di ingresso di euro 4,00 )

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 7,00 (ESCLUSO biglietto di ingresso di euro 4,00 )

INFO E PRENOTAZIONI: 392 2863436 – cultura@sirecoop.it –

DOMENICA 23 FEBBRAIO – ORE 10:30

ANGOLI DI PARADISO BAROCCO: CHIESA E CHIOSTRO DI SAN GREGORIO ARMENO

Il complesso monastico di San Gregorio Armeno, situato su uno dei cardini dell’antico tracciato greco-romano, è un gioiello dell’architettura barocca napoletana. La chiesa conserva le spoglie di Santa Patrizia, vergine discendente dell’imperatore Costantino che nel IV secolo naufragò sulle coste della città, dove sarebbe morta il 13 agosto del 365. Le doti miracolose di Santa patrizia, già note nel secolo XII, per il trasudamento della manna che sarebbe avvenuto dalle pareti sepolcrali che custodivano il corpo della Santa, ed in seguito per la liquefazione del sangue, hanno trovato a Napoli nei secoli ed ancora oggi, eco pari a quelle del più celebre patrono della città, San Gennaro. Visiteremo la chiesa, che conserva autentici tesori d’arte, dagli affreschi di Luca Giordano al soffitto ligneo del fiammingo Teodoro d’Errico ed il bellissimo chiostro del 1580, che conserva l’accesso all’antica cappella dell’idra, il coro dal quale è possibile godere di un affaccio unico sulla navata della chiesa e al centro, fra le piante di agrumi, una fontana marmorea e le statue di Cristo e della Samaritana (1733) del Bottigliero. Un angolo di paradiso nel cuore di Napoli!

PROGRAMMA

10:30 – Raduno partecipanti presso piazza San Gaetano, all’ingresso della chiesa di San Lorenzo Maggiore – Napoli

12:30 – Conclusione delle attività.

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 7,00 (ESCLUSO biglietto di ingresso al chiostro di euro 4,00)

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 7,00 (ESCLUSO biglietto di ingresso al chiostro di euro 4,00)

INFO E PRENOTAZIONI3922863436 – cultura@sirecoop.it