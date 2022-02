Napoli – Appuntamenti a Napoli e dintorni

SABATO 12 FEBBRAIO – ORE 10:00

GLI SCALZI A MATERDEI: CHIESA DI SANT’AGOSTINO E GIARDINO STORICO

La visita, all’interno del rione storico di Materdei, avrà inizio dalla chiesa Santa Maria della Verità, nota anche come Sant’Agostino degli Scalzi. La sua storia è legata alla leggenda su un miracolo avvenuto a fine XVI secolo, quando un nobile napoletano fu prosciolto da gravi accuse verso il Re di Spagna e volle erigere una chiesa – con annesso monastero – dedicata alla Madonna, alla quale si era rivolto per il riconoscimento della verità.

Il nuovo edificio venne eretto tra il 1604 e il 1630 da Giovan Giacomo di Conforto. Nel corso dei secoli, la chiesa è stata restaurata più volte per rimediare ai danni di alcuni terremoti. In questa chiesa si svolsero i funerali di Giacomo Leopardi, che viveva in un edificio vicino la chiesa, ospite dell’amico Antonio Ranieri, durante l’epidemia di colera del 1837. All’interno si trovano preziose decorazioni in stucchi di Domenico Vaccaro ed opere di artisti del Seicento e Settecento come Massimo Stanzione, Andrea d’Aste e Giacomo del Po.

La visita proseguirà presso Il Giardino degli Scalzi, una delle oasi verdi nascoste del quartiere Materdei e risalente al 1592, ex Giardino del Monastero di Sant’Agostino degli Scalzi. Nascosto dai palazzi, raggiunge i 2.500 mq e conserva ancora la sua forma originaria. La sua storia si intreccia con la vita privata di uno dei più celebrati e amati scrittori napoletani, Giuseppe Marotta, che trascorse gran parte della propria giovinezza in un piccolo appartamento al pianterreno. Nel 2013 l’associazione Gioventù Cattolica ( Asso.Gio.Ca) ha ottenuto il comodato d’uso gratuito dall’Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini ed il giardino è tornato a nuova vita dopo lo stato di degrado in cui versava dopo decenni di incuria oltre che sede di attività di volontariato sociale, di campi estivi, di progetti finalizzati alla riconnessione della comunità al giardino.

APPUNTAMENTO ore 10:00 in via Santa Teresa degli Scalzi, angolo Vico Lungo Sant’Agostino degli Scalzi (salendo via S. Teresa degli Scalzi è poco prima dell’incrocio con via Materdei)

Durata 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 12,00 (comprensivo di radioguide e contributo per l’apertura del giardino)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda inoltre che per l’accesso al giardino sarà obbligatorio esibire il super green pass.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

****************************************

SABATO 12 FEBBRAIO – ORE 10:15

ANGOLI DI PARADISO BAROCCO: CHIESA E CHIOSTRO DI SAN GREGORIO ARMENO

Il complesso monastico di San Gregorio Armeno è un gioiello dell’architettura barocca napoletana. La chiesa conserva le spoglie di Santa Patrizia, discendente dell’imperatore Costantino che nel IV secolo naufragò sulle coste della città, dove sarebbe morta il 13 agosto del 365. Le doti miracolose di Santa Patrizia, già note nel secolo XII, per il trasudamento della manna ed in seguito per la liquefazione del sangue, hanno trovato a Napoli nei secoli ed ancora oggi, eco pari a quelle del più celebre patrono della città, San Gennaro.

Visiteremo la chiesa, che conserva autentici tesori d’arte, dagli affreschi di Luca Giordano al soffitto ligneo del fiammingo Teodoro d’Errico ed il bellissimo chiostro del 1580, che conserva l’accesso all’antica cappella dell’Idra, il coro dal quale è possibile godere di un affaccio unico sulla navata della chiesa e al centro, fra le piante di agrumi, una fontana marmorea e le statue di Cristo e della Samaritana (1733) del Bottigliero.

Un angolo di paradiso nel cuore di Napoli!

APPUNTAMENTO ore 10:15 a piazza San Gaetano, all’ingresso della chiesa di San Lorenzo Maggiore – Napoli

Durata 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

ESCLUSO biglietto di ingresso al chiostro di euro 4,00

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda che all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il cd. super green pass associato ad un documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

****************************************

DOMENICA 13 FEBBRAIO – ORE 10:30

I VICOLI DI NAPOLI: DALLA COSTAGLIOLA AL CAVONE CON…L’ACQUEDOTTO IN HOTEL!

La visita riguarderà il colle della Costagliola, situato a pochi passi dal Museo Archeologico Nazionale e delimitato da due importanti arterie della città, via Salvator Rosa e via Correra. Tra vicoli, palazzi spesso progettati ed abitati da importanti architetti e chiese, che visiteremo dall’esterno, scopriremo i segreti di una zona poco nota, dalla quale poi, attraverso strette stradine, arriveremo al Cavone.

La strada si è formata attraverso l’attività erosiva secolare delle acque piovane che hanno così determinato le condizioni ottimali per la nascita, in età vicereale, di cave per l’estrazione del tufo, da cui il nome della strada. L’itinerario si concluderà a via Pessina, all’altezza di piazza Dante.

Come tappa finale, all’interno di un hotel, si potrà visitare un tratto dell’antico acquedotto greco-romano di Neapolis, lungo il quale è ancora possibile vedere i segni lasciati nella parete dai cavamonte per la realizzazione della struttura.

APPUNTAMENTO ore 10:30 sotto il porticato della Galleria Principe di Napoli – Piazza Museo, Napoli

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda che all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il cd. super green pass associato ad un documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

****************************************

DOMENICA 13 FEBBRAIO – ORE 10:30

IL PALAZZO REALE E LA NUOVA “GALLERIA DEL TEMPO” NELLE SCUDERIE BORBONICHE

La Cooperativa Sire vi accompagna in un regale percorso, partendo dalla storia di piazza Plebiscito, per secoli uno slargo irregolare fino alla costruzione nel Seicento del nuovo Palazzo Reale. Vi faremo immergere nell’atmosfera delle stanze, dei saloni, del teatro di corte, dei monumentali scaloni del Palazzo, costruito a partire dal 1600 e abitato prima dai Vicerè spagnoli e austriaci, poi dai Borbone e dai francesi e infine dai Savoia. Visiteremo le stanze reali al Piano nobile ma anche la “Galleria del Tempo”, il nuovo percorso espositivo realizzato nelle scuderie borboniche del Palazzo, restaurate per l’occasione. Qui si avrà una panoramica sulla storia della città dalla fondazione al Novecento, attraverso l’esposizione di alcune opere e di un percorso multimediale in cui incontreremo personaggi della corte angioina e quella aragonese, sotto forma di ologrammi, ed ascolteremo dialoghi immaginari di Roberto D’Angiò con Simone Martini, Petrarca, Boccaccio e Giotto e di Alfonso d’Aragona con Sannazaro e Pontano.

APPUNTAMENTO ore 10:30 presso l’ingresso del Palazzo Reale su Piazza Plebiscito, Napoli

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (Radioguide incluse)

ESCLUSO biglietto di ingresso di euro 10,00

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda inoltre che all’ingresso dei “museo ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il super green pass associato al proprio documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it