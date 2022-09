AmaNapoli, che si terrà il 26 settembre alle ore 20.30 a Napoli, è un format nato nel 2016 ideato da Antonio Romano (speaker, scrittore) e Gianfranco Caliendo (musicista e produttore) che avvalendosi della prestazione dei maggiori esponenti della canzone classica napoletana, attraverso un racconto di fatti e aneddoti, coinvolge i radioascoltatori emotivamente attraverso la storia di secoli di canzoni irripetibili.

Il format si presta a varie articolazioni, per l’occasione si propone in una due giorni con canzoni che vanno dall’800 alla seconda guerra mondiale, e una seconda parte dedicata alla canzone del dopoguerra. In occasione dell’ottantesimo compleanno di Antonello Rondi, concerto tributo al cantante più rappresentativo di Napoli; l’Attore, di e con Massimo Masiello Cast artistico: Antonello Rondi, Mario Maglione, Francesco Malapena, Carmine De Domenico, Alessia Moio, Francesca Marini, Antonio Siano, Nevada, Ciro Sciallo, Gianfranco Caliendo, Flora Contento, Diego Sanchez, Lucia Cassini.

L’evento, che si inserisce in una più ampia programmazione di spettacoli al Maschio Angioino, è a cura di: Radio Amore Campania

Info tel: 081/7679308 oppure Whatsapp al n. 345/0323159

email: amanapoli@radioamore.it

costo: biglietto di ingresso 15 euro