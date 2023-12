Il mese di dicembre sarà ricco di eventi nella città di San Giorgio a Cremano, un territorio vivo e vivace.

Durante le festività natalizie, in città saranno protagonisti spettacoli, concerti, mercatini e iniziative tutte da non perdere.

Tra queste, lo straordinario Villaggio di Babbo Natale e dei personaggi dei cartoni allestito in Villa Bruno.







Dall’8 al 28 dicembre, il meraviglioso parco della splendida villa diventerà un luogo incantato dove poter incontrare oltre 50 personaggi delle favole e dei cartoon, affacciarsi dal castello delle principesse e dal balcone de La Bella e la Bestia, entrare nel labirinto di Alice nel paese delle meraviglie e abbracciare i propri super eroi preferiti.

Vi sarà anche un’area street food; laboratori di pasticceria dedicati ai bambini e di piccoli oggetti da confezionare e regalare; un angolo make up per trasformarsi in re e regine.

E ancora, una slitta gigante dove poter salire per scattare foto e consegnare le proprie lettere a Babbo Natale, un trenino che girerà per la villa e giostre per grandi e piccoli.

Infine ogni sera vi saranno spettacoli e musical, sempre diversi.

E’ possibile già prenotare i biglietti on line al costo di 5 euro, sul circuito GO2, oppure per informazioni, telefonare al 331 9761 337.

Ad annunciare l’evento è stato il sindaco Giorgio Zinno.