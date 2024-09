Il Museo e Real Bosco di Capodimonte apre le sue porte nelle sere dei mesi di settembre e ottobre 2024 per quattro ore al costo di 3 euro (eccetto le agevolazioni e gratuità previste per legge).

Nei giorni 20, 27 settembre e nelle giornate di sabato 5 e 12 ottobre 2024 dalle ore 19.30 fino alle ore 23.30 sarà possibile visitare il museo con le mostre in corso “Oltre Caravaggio.

Un nuovo racconto della pittura a Napoli” con opere di Luca Giordano, Mattia Preti, Jusepe de Ribera, Cosimo Fanzago e altri, e l’opera Damasa di Gian Maria Tosatti.







Resterà chiuso il terzo piano con la sezione di Arte contemporanea e sezione Ottocento – Novecento.

Ultimo ingresso alle ore 22.30, orario di chiusura della biglietteria.

Sarà possibile accedere al Museo acquistando il biglietto di 3 euro direttamente in biglietteria o attraverso il sito e l’App di Musei italiani.

Il Real Bosco ed il parco saranno aperti nei consueti orari.

Inoltre, nelle aperture serali straordinarie del 20 e 27 settembre, e del 5 e 12 ottobre sarà possibile visitare la mostra “Giovanni Pirozzi. L’atelier dello scultore“, nel Cellaio nel Real Bosco dalle ore 19.30 alle ore 21.30.

Nelle sere del 20 e 27 settembre è prevista la fruizione gratuita di musica dal vivo con due concerti nel Real Bosco sul prato antistante il Cellaio alle ore 19:30, offrendo al pubblico un’occasione unica di godere della bellezza del Real Bosco accompagnata da performance musicali di alto livello.

L’ingresso sarà libero, gratuito e senza prenotazione, offrendo a tutti la possibilità di vivere due serate di musica e cultura in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Nel corso delle due serate si alterneranno sul palco l’Orchestra giovanile e il Coro polifonico a voci miste Sanitansamble, la ScalzaBanda ONLUS, l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli e l’Orchestra Musica Libera Tutti, realtà che hanno quale obiettivo principale la promozione socio-culturale attraverso la musica.

La nascita di queste formazioni orchestrali si ispira a “El Sistema”, metodo sviluppato in Venezuela dal Maestro Josè Antonio Abreu per un’educazione musicale pubblica, diffusa e capillare, con accesso gratuito e libero per bambini e ragazzi di tutti i ceti sociali.

Durante le due serate gli spettatori potranno ascoltare un repertorio variegato che spazierà dalla musica sinfonica alle più celebri colonne sonore cinematografiche che risiedono ormai nella memoria d tutti.