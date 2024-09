Gli agenti del nucleo di Polizia Turistica congiuntamente alla Guardia di Finanza e con il supporto di personale dei reparti della Polizia Locale territorialmente competenti U.O. San Lorenzo e Avvocata hanno effettuato controlli alle attività ricettive extra-alberghiere.

Nel corso dei controlli è stata scoperto un B&B completamente abusivo, un altro è stato sanzionato per aver omesso di comunicare il nominativo degli ospiti alla Questura, 3 per non aver comunicato i prezzi praticati alla Regione Campania, 1 per non aver riversato la tassa di soggiorno 2 sanzionate per superamento della capacità ricettiva ed infine 1 per non essere in possesso del certificato prevenzione legionella.

In zona Fuorigrotta gli agenti hanno sanzionato un’officina che operava con passo carraio sprovvisto di autorizzazione e un bar caffetteria che occupava abusivamente suolo pubblico oltre ad elevare 14 verbali per violazioni del codice della strada.







Gli agenti della U.O. Secondigliano hanno sanzionato 35 autisti e prelevato 3 auto che creavano grave intralcio alla circolazione.

Il personale della U.O. Avvocata è stato impegnato congiuntamente a personale dell’ASIA per il contrasto dello sversamento illecito dei rifiuti ed a seguito dei controlli effettuati sono state 6 le sanzioni comminate a 3 diverse attività commerciali di cui 2 alimentari per violazione della regole su corretto smaltimento dei rifiuti che sono stai rinvenuti abbandonati al suolo in prossimità delle campane della differenziata site in Piazza Dante.

In zona Chiaia sono stati effettuati controlli nei confronti di bar e ristoranti e sono state contestate 3 occupazioni abusive di suolo pubblico ed una mancata differenziazione dei rifiuti.