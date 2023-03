E’ iniziata oggi a San Giorgio a Cremano la campagna sulla Sicurezza Stradale nelle scuole primarie.

Il percorso di educazione alle regole della strada è a cura del Corpo di Polizia Municipale, che attraverso il Comandante Gabriele Ruppi, ha messo in campo 10 appuntamenti per insegnare ai piccoli delle scuole primarie i giusti comportamenti da tenere in strada, attraverso il rispetto delle norme che regolano la convivenza di automobilisti e pedoni.

“In questo primo incontro presso l’I.C. De Filippo – dichiara il sindaco sangiorgese Giorgio Zinno -, a cui era presente anche l’assessore Giuseppe Giordano, è stata spiegata la figura dell’agente di Polizia Municipale, la sua divisa, i suoi compiti e gli strumenti che utilizzano per garantire il bene e la sicurezza della comunità: paletta, radio di servizio, ecc…







E’ stato inoltre – precisa Zinno – spiegato il corretto attraversamento sulle strisce pedonali, i pericoli inerenti i diversi mezzi di trasporto che circolano sulle strade, il giusto comportamento da osservare anche quando si cammina sui marciapiedi e tutte le atre regole che consentono di preservare la propria e altrui incolumità.

Con l’assessore alla Sicurezza Carlo Lembo, abbiamo promosso questa campagna di sensibilizzazione – precisa il primo cittadino – , consapevoli di quanto sia importante sollecitare i nostri bambini, fin dalle scuole primarie sui valori che portano ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive: muoversi in sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rispettando il contesto ambientale, sono comportamenti che insieme alle nostre scuole, dobbiamo diffondere per educare tutti ad una cittadinanza consapevole.

Complimenti ai nostri agenti che, attraverso la coordinatrice del progetto Marianna Milone, sono riusciti a trasmettere ai nostri piccoli – conclude – sicurezza e familiarità in un piacevole contesto educativo e partecipativo”.