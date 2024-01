Quello che sta succedendo al Napoli, ha dell’incredibile! Credo che neppure il più pessimista tifoso della squadra partenopea avrebbe potuto immaginare uno scenario come quello attuale…

Dov’è finita la compagine Campione d’Italia? Soltanto pochi mesi fa abbiamo incantato persino l’Europa, un gioco quasi perfetto… Possibile che si siano tutti ‘rincretiniti’? A Torino, la peggiore esibizione dell’anno, la cura-Mazzarri non ha funzionato… Quali i possibili rimedi? L’esonero di Walter? Un altro traghettatore? Una massiccia campagna acquisti a Gennaio, e gestita da chi?

Sinceramente, non saprei indicare la via della possibile risalita… Quello che è certo è che adesso s’è toccato il fondo e, di solito, quando si arriva a questo punto inizia una possibile ripresa. Peggio di così, non si può… E’ anche inutile cercare i (oppure, “il”) responsabili della catastrofe sportiva cui stiamo assistendo… C’è ancora tutto il girone di ritorno, se si riesce a dare una sterzata decisa, parte della stagione calcistica è ancora recuperabile… Non servono neppure provvedimenti drastici, come il ritiro previsto in questi giorni. Anzi, ritengo più salutare far staccarre la spina ai giocatori, nell’ottica di un possibile recupero della serenità che sembra mancare a questa squadra. Non è facile l’inversione di tendenza, tutto è maledettamente complicato… Noi, inguaribili tifosi azzurri, speriamo che ce la caviamo!

Ernesto Pucciarelli