Ragazze e tifose del squadra del Napoli nella città del mare e del Vesuvio ce ne sono tantissime: tutti hanno il fiato sospeso per i risultati del campionato di Serie A e della Champions League.

Una di queste è Paola Saulina, la 33enne sexy influencer nota sul web per essere anche una super tifosa della squadra di calcio azzurra.

Saulina è tanto tifosa del Napoli da lanciare una delle sue hot promesse: se il Napoli vincerà la Champions League, la bellissima girl andrà giro in autobus per le vie della città partenopea nuda e quindi senza vestiti.







Una promessa, questa, fatta a tutti i napoletani ed ai suoi amici tifosi della maglia partenopea.

“farò qualcosa di pazzesco, festeggerò insieme a loro – ha dichiarato l’influencer ai lettori del Daily Star – per le strade della nostra amata Napoli. Tutti insieme – continua – per omaggiare il calcio e i calciatori. È qualcosa che posso fare ed è qualcosa che posso permettermi. Non credo – precisa ancora – che noleggiare un autobus sia la cosa più costosa al mondo: ho amici che li noleggiano e quindi penso sia una cosa che sicuramente realizzerò”.

Paola Saulino, a quanto dice, quindi festeggerà facendo un giro della città a bordo di autobus scoperto, nuda se la sua amata squadra alzerà il famoso trofeo a giugno.