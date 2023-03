Napoli si trucca a festa per lo scudetto e per colorare vicoli e scalinate ha scelto l’azzurro che, a parte qualche tricolore, caratterizza da giorni il panorama urbano.

Bandiere, magliette e lunghe strisce di plastica hanno rubato spazio sui tradizionali fili utilizzati per asciugare il bucato e alcune strade dei quartieri piu’ popolari sono utilizzati per disegnare scritte e scudetti. Anche se la fine del campionato e’ ancora lontana i preparativi sono partiti da giorni e tra i quartieri c’e’ gia’ una vera e propria gara per l’installazione piu’ originale, tanto che gli abitanti dei vari rioni si sono anche autotassati per collaborare agli allestimenti e le annunciate ‘feste a sorpresa’.







Uno degli ultimi interventi e’ stato realizzato su una scalinata di un vicolo dei quartieri Spagnoli dove decine di bandiere fanno da sipario ad una scalinata azzurra sui cui e’ stato dipinto un grande scudetto. Una scalinata che non poteva chiamarsi che ‘Salita Paradiso’.