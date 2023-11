Le festività di Natale e di fine e inizio anno sono ormai alle porte.

A Napoli, come nel resto d’Italia, è scattata già la corsa all’acquisto di panettoni da portare in tavola nelle festività di dicembre.

Così come è scattata la corsa, in verità già da tempo, dei grandi chef alla preparazione dei prodotti da immettere nel mercato per l’ultimo mese dell’anno.







Tra questi, spicca Antonino Cannavacciuolo, un vero e proprio orgoglio per tutta la regione Campania.

Chef apprezzatissimo in tutto il territorio nazionale, e al passo con i tempi, il partenopeo Cannavacciolo ha lanciato la sua linea di prodotti legati proprio al periodo natalizio 2023.

A dominare in questo periodo è la linea dei suoi panettoni, dal tradizionale e quelli con una serie di varianti se ne trovano davvero per tutti i gusti, anche per quei palati più raffinati senza tralasciare la sua clientela vegana.

La versione classica prevede due grammatura: quella da 500 g e quella da 1 kg e rispettivamente costano 28 € e 43 €.

Il più acquistato nell’ottobre 2023 è stato il Panettone al limoncello da mezzo chilo, una vera prelibatezza che attraverso i sapore riporta dritti dritti nella costiera.

Altro fiore all’occhiello della linea Cannavacciolo è il Panettone ai marron glacè, al prezzo di 58 €.

Non poteva mancare quello simbolo della sua persona, il Panettone nocciola e il limone vede un mix delle sue origini da Vico Equense al Piemonte ed ha un costo di 54 €.

Per quest’ultimo tipo è prevista anche la versione in edizione limitata con al suo interno una sac à poche con crema alle nocciole (ad un costo aggiuntivo di 10 €).

Insomma, vi è solo l’imbarazzo della scelta e la sua clientela quest’anno avrà non poche scelte per deliziare il suo palato.

Grande attenzione anche alla frutta campana: il Panettone alla mela annurca campana IGP ha un costo di 58 €.

Il Panettone alla gianduia, preparato rigorosamente senza canditi, costa 53 € mentre il Panettone pere cioccolato costa 49 €.

Per i vegani, lo chef ‘ consiglia ed offre’ la Stella di Natale Vegana: un panettone con cubetti di arancia, cremini di pistacchio e una particolare glassa al pistacchio che ha un costo è di 43 €.

Insomma, per gli amanti del gusto, il panettone firmato Cannavacciolo non può mancare: può essere gustato in famiglia o portato alle tavolate per condividere insieme ad amici e parenti le prelibatezze di questo fine 2023.