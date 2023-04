Passeggiando in bicicletta, respirando la vita a pieni polmoni e guardando il mondo, occhi negli occhi, senza i filtri di una tecnologia che spesso inganna.

Esperienze uniche quelle raccontate dalle parole di Giandomenico Lorusso e dalle illustrazioni di Eugenia Chierico, nell’ultimo lavoro di Edizioni Fioranna.

“Filastorie in bicicletta – I viaggi di Gracilino” è una raccolta di racconti in rima, scritti durante i viaggi del protagonista in giro per il mondo. Gracilino vivrà incontri ed esperienze uniche, che metteranno in discussione il suo punto di vista su molteplici aspetti della vita: il tempo e quanto sia importante viverlo e non aspettarlo, il riciclo e l’arte che se ne ricava, il valore dei giochi all’aperto, l’affascinante mondo dei libri e dei suoi autori, le paure dei bambini.







Nelle intenzioni di Giandomenico Lorusso, autore di questo volume, c’è tutta la voglia di dar vita a nuovi concetti attraverso l’immaginazione e la fantasia.

Insomma, Gracilino ne ha fatta di strada e vuole trasmettere tutto il suo entusiasmo per la vita: «Fin dall’adolescenza – spiega Lorusso – ho iniziato a viaggiare in bicicletta, un’apertura al mondo. È stato questo che mi ha fatto capire come non si possa sprecare tempo stando fermi, immaginando e rimandando, accumulando sogni senza realizzarli. La vita va vissuta, l’idea per questo libro è nata in Portogallo, precisamente a Porto sulle sponde del fiume Duero.

Era uno dei miei primissimi viaggi, non ero tanto organizzato, ma stando seduto lì immaginavo personaggi fantastici e storie inverosimili che potessero avvicinare i più piccoli alle vicende della vita». Come? Dalle cose più semplici a quelle più complesse: «Penso a quanto faccia paura da bimbi andare dal dentista – spiega ancora l’autore – oppure l’ansia di un armadio, una porta chiusa. In età infantile tutto diventa più animato. Una cassapanca può trasformarsi in un baule dell’orrore. Ecco questo volume ha l’intenzione di sfatare queste paure, è scritto affinché le mamme possano leggerlo ai loro figli.

Come fosse un tuffo in un passato che era tanto bello e meno tecnologico: viviamo oggi un mondo ricco di giochi da telefonini, anche i più piccoli bloccati dietro uno schermo. Non sono esperienze di vita queste. Prima si stava in strada, si giocava davvero, erano esperienze di vita vere che spero di riuscire così a far ripercorrere».

Eugenia Chierico, illustratrice di questo volume che vive e lavora in Australia, spiega: «Una volta lette le filastorie di Giandomenico, è stato facile entrare ed immaginare quei mondi. Sono tutte storie che hanno già in sé dei colori, dei movimenti ed elementi che mi ispiravano moltissimo, attendevano solo di essere trasposte su un foglio. Quando si racconta qualcosa ad un bambino c’è, da parte degli autori, una meravigliosa libertà che lascia spazio a tantissime possibilità: dalle palette utilizzate, ai formati editoriali, alle impaginazioni, alla carta adoperata».

Anna Fiore, titolare di Edizioni Fioranna, spiega la scelta di pubblicare questo volume: «Ognuna delle storie di questo libro è portatrice di un messaggio importante, “Filastorie in bicicletta – I viaggi di Gracilino” porta avanti la collana di libri “Sogni di Carta” per bambini col fine di avvicinarli alla lettura. Ogni libro che pubblichiamo è scelto con il cuore e seguito con cura, questo per noi è un tassello importante che mancava e siamo felici di averlo nella nostra collana».

MC. IZZO