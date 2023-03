In Campania c’è una piccola località, famosa per la sua affascinante bellezza paesaggistica e per le storiche ville che offrono panorami mozzafiato sulla Costiera Amalfitana.

Si tratta della cittadina di Ravello, situata a 12 km da Conca dei Marini e conosciuta per il Ravello Festival, un evento musicale e culturale che attira visitatori da tutto il mondo.

Tra i tesori di Ravello, località turistica situata a 365 metri sopra il Mar Tirreno sulla Costiera Amalfitana e di solo 8 km quadrati, nota per gli straordinari giardini sulle scogliere, spiccano Villa Rufolo e Villa Cimbrone.







Ravello però non è soltanto le splendide ville che impreziosiscono la cittadina: è anche un particolarissimo borgo nel quale è sempre piacevole perdersi.

Anche lo shopping diventa attraente: tra le viuzze della località che affaccia sul golfo, è possibile acquistare le note ceramiche artigianali tra un profumo unico al mondo.

Tornando al patrimonio artistico, Ravello offre siti imperdibili: il Duomo di Ravello, il Museo del Corallo e la sorprendente Piazza Vescovado.

Anche l’arte culinaria a Ravello è poesia: la tipicità dei piatti e delle pietanze lasciano tutti i turisti ed i frequentatori senza parole.

Ecco alcuni dei migliori piatti tipici di Ravello a cui non bisogna assolutamente rinunciare: Scialiatielli ai frutti di mare, le Alici di Cetara, il Sole nel Piatto e delizia a limone, i Salumi e i formaggi locali, i Totani alla praianese e, immancabile, Lasagna alla napoletana.