E’ in Campania la città che si colloca sul podio in Italia per miglior cibo vegano: scopri quale

Il cibo vegano ha trovato ampio spazio, e consenso, negli anni. Anche in Italia, ormai, va tanto di moda e viene talvolta preferito alla cultura culinaria tradizionale. Tra le città italiane è Pisa la migliore città per il cibo vegano ma si trova in Campania la città che si colloca al secondo posto: si tratta di Caserta.



E’ questo quanto emerge da uno studio Bonusfinder Italia che ha classificato le migliori città italiane per vegani. La speciale classifica vede al secondo posto Caserta, città che offre opzioni vegane in 70 ristoranti (17,07%) con un prezzo medio per pasto di 19,80 euro, il quarto più basso registrato nello studio. Potrebbe anche interessarti:

In Campania c’è il comune più piccolo d’Italia e uno dei borghi più belli del Belpaese: scopri dove

Al terzo posto Siracusa. Palermo e Napoli hanno, invece, la miglior valutazione media dei ristoranti. Milano risulterebbe all’ultimo posto per valutazione media dei ristoranti. Con la ricerca eseguita si è sottolineato che ‘Italia è il mercato vegano in più rapida crescita d’Europa e il numero di vegani nel paese è raddoppiato tra il 2014 e il 2022″.