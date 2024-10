Alla VIII edizione di ‘Fatti ad arte’ successo per la delegazione di presepai, ceramisti e guantai napoletani.

Napoli e Biella unite dalla magia dell’artigianato di alta qualità. Due città che si fondono per un weekend, accomunate dalla bellezza della manifattura di pregio. Merito della VIII edizione di ‘Fatti ad Arte’, la mostra che dal 4 al 6 ottobre mette in vetrina il meglio del Made in Italy fatto a mano.

Un successo per la delegazione napoletana l’esposizione di opere nelle sale della Dimora storica di Palazzo Ferrero della città piemontese, alla quale partecipano ceramisti, guantai e presepai partenopei.







L’iniziativa è supportata dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli.

Nell’intervento, rivolgendosi alla platea e in particolar modo all’assessore del Comune di Biella Sara Gentile, l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli Teresa Armato ne ha illustraro i contenuti: “Siamo qui con molti obiettivi: il primo è partecipare a una fiera che consideriamo strategica e importante.

Ci tenevamo moltissimo a esserci e sappiamo che da adesso in poi i nostri referenti lavoreranno anche per un gemellaggio tra le due città, Napoli e Biella.

Siamo presenti con una rappresentanza molto qualificata e di grande qualità, dei veri e propri ambasciatori dell’artigianato e dell’arte napoletana che il Comune ha voluto accompagnare a Biella per dare il segno di una significativa valorizzazione e promozione dell’artigianato locale.

Ci sono presepisti, ceramisti, guantai, orafi, tutti rappresentanti di un artigianato di qualità che stiamo facendo tanto per valorizzare, anche con scelte coraggiose come rendere San Gregorio Armeno esclusivamente riservata ai presepai.

Stessa cosa faremo per la strada dei librai di Port’Alba e per altri luoghi della città”.

‘Fatti ad Arte’ è l’appuntamento annuale per l’Arte Artigiana dei grandi Maestri del fare umano che prende vita a Biella, la città piemontese dove talento, manualità e sperimentazione creano valore culturale, economico e turistico.