La Polizia Locale di Napoli ha condotto una serie di operazioni volte a contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva del suolo pubblico, la vendita non autorizzata e le infrazioni al Codice della Strada.

Le Unità Operative coinvolte hanno operato in varie aree della città, monitorando sia le attività commerciali che la circolazione stradale.

64 le infrazioni al Codice della Strada riscontrate, con 20 veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, 7 quelli rimossi per intralcio alla circolazione, due i venditori ambulanti abusivi sanzionati con il sequestro della merce e 13 i locali sanzionati per violazioni di norme e regolamenti.







In particolare, in Piazza Dante, l’Unità Operativa Avvocata ha eseguito controlli su 13 veicoli, con 7 verbali contestati per infrazioni come la mancanza di revisione (art. 80), la guida senza patente reiterata (art. 116) e la mancanza di assicurazione (art. 193).

Sono stati inoltre effettuati sequestri e fermi amministrativi dei veicoli coinvolti.

Nel quartiere Scampia, durante un evento musicale, gli agenti della Polizia Locale hanno sanzionato due venditori abusivi di bibite con multe di 5.000,00 euro ciascuno, ai sensi della normativa regionale sul commercio, e la merce è stata sequestrata.

L’Unità Operativa Stella, in un’azione di controllo a Colli Aminei, ha elevato un totale di 9 verbali per violazioni alla normativa sul divieto di sosta e sulla sicurezza stradale, con tre veicoli prelevati e rimosso uno sul posto.

L’unità Operativa Fuorigrotta ha elevato 7 sanzioni amministrative di cui due per veicolo non assicurato e provveduto alla rimozione di 3 veicoli in sosta inoltre ha sanzionato un attività commerciale per vilazione della normativa sull’impatto acustico.

Un’operazione congiunta con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, l’ASL e l’ENEL ha interessato il quartiere di Pianura, dove sono stati controllati 51 veicoli.

Sono stati sequestrati 5 veicoli, 7 sottoposti a fermo amministrativo e 4 affidati al custode-acquirente. Inoltre, un veicolo in sosta vietata è stato rimosso. Tra le infrazioni riscontrate, figurano veicoli privi di assicurazione (art. 193) e circolanti nonostante gravami fiscali (art. 214). Complessivamente, sono stati elevati 21 verbali.

Numerosi esercizi commerciali sono stati oggetto di ispezione. In Via Dalì, un panificio è stato sanzionato per mancanza di autorizzazioni e gravi difformità igienico-sanitarie, portando alla sospensione dell’attività da parte dell’ASL.

Sono state inoltre rilevate manomissioni al contatore elettrico, per le quali sono in corso approfondimenti.

In Via Provinciale Montagna Spaccata è stata sanzionata un’officina meccatronica per l’installazione di insegne pubblicitarie non autorizzate (art. 23).

Nella sola Via dell’Epomeo, l’Unità Operativa Soccavo ha elevato oltre 20 verbali per sosta vietata.

L’Unità Operativa Chiaia ha effettuato controlli in Locali di via Santa Lucia, Via Santa Brigida, Via Nazario Sauro e Via Ferrigni provvedendo a verbalizzare tre attività per occupazione abusiva di suolo pubblico, due per mancanza autorizzazione tenda, due per mancanza scia insegne, 2 per non aver effettuato la differenziazione dei rifiuti ed uno per la vendita di alcoolici senza autorizzazione e a notificare una sospensione attività per 3 giorni ad un locale già più volte verbalizzato in precedenza.