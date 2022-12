I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato 13 bombe artigianali ad alto potenziale. Erano nascoste in aree condominiali – tra cui in alcuni vani contatore- di un edificio di via monsignor Peluso.

Con le bombe anche 37 dosi di marijuana, 21 stecchette di hashish.

Le bombe sono state repertate dai carabinieri artificieri del nucleo investigativo di Napoli e saranno distrutte.

Con questi ordigni è possibile squarciare una saracinesca in ferro pesante.