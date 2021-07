Nella mattinata odierna (giovedì 15 luglio 2021), il personale della Guardia Costiera, ha passato al setaccio la zona del Lungomare di Torre del Greco, riscontrando la presenza di un banchetto utilizzato per la vendita illegale di mitili. L’attività di controllo è stata effettuata dai militari della Capitaneria di porto di Torre del Greco congiuntamente al personale del locale Commissariato della Polizia di Stato e coordinata dal Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima della Campania, articolazione regionale del Corpo. Tali interventi si inseriscono nel solco delle costanti attività istituzionali di vigilanza e controllo lungo la filiera commerciale dei prodotti della pesca, a tutela dei consumatori.

La merce, sprovvista di qualsivoglia documentazione attestante l’origine e la data di prelievo, era messa in vendita da ignoti in dispregio alle vigenti norme igienico-sanitarie ed in assoluta difformità alle disposizioni che regolano la tracciabilità e lo stato di conservazione degli alimenti.

Il prodotto ittico, costituito da circa 50 kg di mitili, dopo le verifiche di rito da parte delle suddette Autorità di controllo, è stato posto sotto sequestro.

La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera raccomanda massima prudenza alla collettività tutta ed invita ad acquistare prodotti ittici solo da rivenditori regolarmente autorizzati.

L’attività di contrasto alla pesca illegale proseguirà anche nei prossimi giorni per garantire la tracciabilità del prodotto ittico in tutte le fasi della commercializzazione a garanzia della sicurezza del consumatore, nonché per garantire la salvaguardia delle specie ittiche e dell’ecosistema marino.