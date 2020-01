Torre del Greco – Uno scenario da film d’orrore quello che si è parato dinanzi agli occhi di un operaio della Gori. L’uomo, impegnato in un sopralluogo in Via Montedoro, ha rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Immediatamente ha allertato le forze dell’ordine.

Impossibile risalire all’identità del cadavere. Lo stato di decomposizione è troppo avanzato. Sarà l’esame del DNA ad eventualmente risolvere il giallo. Intanto si cerca nella lista degli scomparsi tra la fine del 2019 e l’inizio di quest’anno.

Secondo una prima analisi l’uomo potrebbe avere circa 50 anni e potrebbe trattarsi di un senzatetto morto per il freddo.