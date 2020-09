I Carabinieri della Sezione Operativa di Torre del Greco, durante uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Napoli, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 56enne senza fissa dimora.

E’ stato notato mentre passeggiava portando con sé un grosso sacco nero. Quando ha notato i militari ha accelerato il passo e ciò ha destato in loro sospetto. E’ così che sono stati rinvenuti e sequestrati ben 5 chili e mezzo di marijuana, in parte già essiccata e pronta per essere confezionata e spacciata.

In manette, l’uomo è stato tradotto al carcere di Napoli Poggioreale in attesa di giudizio.