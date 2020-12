I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C. M., 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari – durante un servizio notturno – sono andati a casa dell’uomo per controllarlo. Il 35enne doveva stare a casa visto che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. All’interno dell’abitazione però, oltre all’uomo, anche 2 giovani. E’ scattata la perquisizione e sono stati rinvenuti e sequestrati 35 grammi di marijuana e vario materiale per il taglio e il confezionamento.

Non è stato facile trovare lo stupefacente: erano nascosto all’interno di una calza natalizia. I Carabinieri si sono insospettiti perché appariva francamente prematura la presenza del dono per l’epifania. L’arrestato è in attesa di giudizio.