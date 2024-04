Tensione questa mattina a Pompei. Per diverse ore piazza Bartolo Longo è stata interdetta al transito delle persone per il rinvenimento di un trolley abbandonato sulle scale della Basilica mariana. Sul posto sono giunte tempestivamente le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, ma sono intervenuti anche gli artificieri.

Il trolley che ha fatto scattare la macchina della sicurezza è stato recuperato e all’interno fortunatamente c’erano solo effetti personali.







Il tutto è accaduto intorno alle 13,30.

È la seconda volta in pochi mesi che in piazza Bartolo Longo scatta l’allarme per borse sospette. Solo pochi mesi fa, all’inizio di agosto, a Pompei era stata vissuta una scena simile. In quella occasione accanto a un secchio della spazzatura fu ritrovato uno zaino abbandonato.

Anche in quella circostanza l’allarme si rivelò infondato.