Vasta operazione di controllo del territorio espletata dagli agenti dell’Unità Operativa Poggioreale della Polizia Municipale contro il fenomeno della sosta selvaggia.

In via Stadera a Napoli sono stati elevati numerosi verbali per varie infrazioni al Codice della Strada.

In particolare 33 verbali non contestati, 2 verbali per violazione dell’art. 193 CdS per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa obbligatoria e 5 veicoli rimossi con carri gru. 7 i verbali contestati a proprietari di autoveicoli giunti sul posto prima che i carri prelevassero i veicoli.

Verificate anche le autorizzazioni a 11 attività commerciali inerenti le occupazioni di suolo pubblico e la corretta gestione dei rifiuti.

Gli agenti si sono poi spostati in via Brin dove venivano rimossi ulteriori tre veicoli trovati in sosta irregolare.