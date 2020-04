Napoli – Il Sindacato UPL Sicurezza Napoli: “se non cominceranno rapid-test

pronto esposto alla Procura della Repubblica”

“Troppi gli appelli rivolti alle Istituzioni e troppi i silenzi

assordanti, adesso basta”, tuona, in una nota, il Segretario del

Sindacato di Polizia U.P.L. Sicurezza Napoli Roberto Massimo.

“Porteremo la questione in Procura se non cominceranno i test veloci ed

i tamponi per tutti gli operatori ed operatrici della Polizia di Stato

partenopea, i più esposti al contagio da Covid-19.

Uomini e donne che lottano in prima fila a tutela dei cittadini ed

anche delle Istituzioni – prosegue Roberto Massimo – operatori di

Polizia dimenticati in questa guerra.

Ritengo che si debba iniziare con i “Rapid Test” partendo dagli

specialisti dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, contestualmente agli

operatori sanitari, soggetti più esposti rispetto alla popolazione,

schematizzando così l’identificazione sia dei positivi che dei negativi,

ma soprattutto degli asintomatici.

Sono a conoscenza – conclude il segretario Provinciale U.P.L. Sicurezza

– di pazienti con sintomi in quarantena, in attesa di tampone da più di

otto giorni dall’autodenuncia all’amministrazione, così come sono a

conoscenza di casi con sindrome influenzale ai quali sono stati concessi

appena 4 giorni di prognosi. Il test rapido permetterebbe di fare

chiarezza in tutte queste circostanze.

Vi è bisogno di una assunzione di responsabilità da parte di tutti gli

attori protagonisti, senza la quale si rischia di creare danni seri ai

lavoratori, con conseguenze civili e penali”, ha concluso il Segretario

Generale di U.P.L. Sicurezza Napoli.