Napoli – Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Matteo Andrea Acquaviva per un furto in uno stabile.

I poliziotti, una volta entrati nell’edificio, hanno notato che la porta di un terraneo presentava segni di effrazione e all’interno hanno sorpreso un uomo con diversi attrezzi atti allo scasso, che aveva già forzato quattro porte di altrettante cantine dello stabile.

Gli agenti hanno bloccato l’uomo, D. V., 34enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per tentato furto aggravato e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.