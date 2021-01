San Giorgio a Cremano – L’altra mattina, davanti ad un istituto scolastico, una volontaria di Protezione Civile è stata offesa e strattonata da un genitore che si era intrattenuto davanti ai cancelli, per averlo invitato a mantenere la distanza di sicurezza e ad allontanarsi dopo aver lasciato il figlio a scuola.

L’amministrazione comunale prende le distanze da comportamenti come questo esprimendo solidarietà e vicinanza alla volontari e a tutta l’associazione di Protezione Civile. Pronti anche a denunciare in tutte le sedi comportamenti scorretti.

Intanto, al fine di prevenire altri possibili episodi analoghi, è stata emessa una ORDINANZA ANTIASSEMBRAMENTI con cui, da lunedì 25 gennaio e fino al 5 marzo, dal Lunedì al Sabato dalle ore 07:00 alle ore 15:00, è vietato stazionare entro 50 metri dalle entrate e dalle uscite dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, nei quali si svolge la didattica in presenza.

È comunque fatta salva la possibilità di fermarsi davanti gli accessi degli istituti scolastici per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere lo scolaro, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali .