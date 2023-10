Nella tarda mattinata di ieri, un agente del Commissariato di San Giovanni-Barra, libero dal servizio, ha notato un uomo che, dopo aver forzato con un’asta lo sportello di una vettura parcheggiata in via Botteghelle, ha asportato dalla stessa uno zaino e un giubbotto per poi allontanarsi.

Il poliziotto, senza mai perdre di vista l’uomo, ha immediatamente contattato il Commissariato di San Giorgio a Cremano allertando i colleghi che hanno raggiunto il punto indicato, intercettando, poco distante, l’autore del furto.







Un 47enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per furto pluriaggravato, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima.