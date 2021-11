Giovani guidati al mondo del lavoro, arriva la proposta del Movimento Cinque Stelle: “Una cittadella dedicata ai ragazzi che oggi non hanno nemmeno una biblioteca comunale”

Proseguono le proposte del Movimento Stelle di Portici, pronto a introdurre una serie di iniziative e idee per i cittadini. Il focus questa volta si concentra principalmente sui giovani della città, che al momento non possono contare nemmeno sulla possibilità di utilizzare una biblioteca comunale come luogo d’aggregazione. Infatti, l’ex biblioteca pubblica di villa Savonarola è ormai chiusa da due anni al seguito del crollo di un solaio nella struttura. “Una delle nostre proposte è quella di costituire una cittadella dei giovani: un luogo di aggregazione gestito dai ragazzi, ma con il supporto di tutor specializzati per avviarli al mondo del lavoro, insieme a uno sportello dedicato all’imprenditoria giovanile, mediante Yes Start-Up, Invitalia, Resto al Sud e microcredito – spiega il Movimento Stelle -. Un progetto che sarebbe, inoltre, rigorosamente gratuito per l’amministrazione comunale e i cittadini”.

Dunque, si punta a rendere Portici una città a misura di giovane, con lo scopo di fermare il flusso migratorio di ragazzi brillanti che lasciano la città in cerca di un futuro migliore: “Oggi viviamo in una città “dormitorio” perché non abbiamo nulla da offrire ai giovani – proseguono i consiglieri comunali – per questo immaginiamo di costituire uno spazio di aggregazione professionale, in cui i giovani hanno la possibilità di essere protagonisti. Ma purtroppo, questa proposta, non è mai passata in consiglio comunale: la maggioranza abbandonò l’aula. Oggi il risultato è che ai ragazzi di Portici non è concesso nemmeno l’utilizzo di una biblioteca comunale e noi, non possiamo fare altro che chiederci qual è la visione di città di questa amministrazione comunale, di questo sindaco che guida la città da ormai un ventennio”.

Ufficio stampa Movimento 5 Stelle Portici