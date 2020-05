Portici – Il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, ha dettato le prime regole per la fase 2. di seguito la sua comunicazione:

E’ evidente che l’eliminazione delle misure avverrà’ in modo graduale mentre noi dobbiamo reimpostare le nostre regole di vita e relazioni sociali molto molto rapidamente.

Da lunedì riaprirà’ ai Visitatori il Cimitero, abbiamo predisposto il provvedimento che consentirà’ le visite per 30 minuti contingentando gli ingressi ad un numero massimo di visitatori alla volta (50) articolati per turni orari.

Stiamo verificando di riaprire la Villa Comunale con ingressi contingentati e per una durata massima di 60 minuti articolati per turni orari per consentire ai Bambini ed alle Persone Diversamente Abili di fruire di uno spazio all’aperto.

Dovrebbero riprendere Lunedi’ 4 maggio con le nuove norme di sicurezza sui cantieri i lavori di riqualificazione del lungomare.

In attesa che il Governo e la Regione stabiliscano le modalità di accesso e fruizione delle spiagge abbiamo precluso l’accesso alla spiaggia delle Mortelle ed al Piazzale adiacente, e stessa limitazione temporanea sara’ definita per il molo di sovraflutto dove per la forte affluenza di persone e per la esigua dimensione degli spazi non risultano rispettate le distanze minime di sicurezza sanitaria e si formano continui assembramenti.

Cerchiamo di comprendere bene che non possiamo vivere una esistenza reclusi in casa, dovremmo rapidamente imparare un nuovo modello comportamentale di relazioni sociali al lavoro, per strada, nei negozi, nei supermercati, nei bar, nei ristoranti, nelle pizzerie,in palestra, nella pratica sportiva, nei pub, nei musei, sulle spiagge, in piscina ETC..ETC….

Stiamo in contatto quotidiano con la Presidenza della Giunta Regionale per la calendarizzazione delle riaperture di tutte le attività commerciali, artigianali, sportive e ricreative che gradualmente nell’arco del prossimo mese dovrebbero tutte riprendere.

Con il CHIARIMENTO 24 del 29 APRILE all’Ordinanza Regionale 37 è stato precisato che il 1 MAGGIO tutte le attività di BAR,PUB,RISTORANTI,PIZZERIE,GASTRONOMIE, GELATERIE,PASTICCERIE possono effettuare le consegne a domicilio secondo gli orari e le modalità’ gia’ previste.