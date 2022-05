Ieri gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti presso la stazione Portici-Bellavista della circumvesuviana per la segnalazione di giovani armati di coltelli.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno intercettato i ragazzi e due di questi, entrambi minorenni, sono stati trovati in possesso di 2 coltelli lunghi circa 20 cm e un tirapugni in metallo; pertanto, entrambi sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.