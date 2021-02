Portici – Questa la situazione per ogni singola scuola aggiornata al 11 febbraio 2021.

Fino alla secondaria di primo grado si rilevano 64 contagiati dal COVID-19 negli Istituti Comprensivi e 6 nelle scuole private.

Per quanto riguarda gli Istituti superiori di secondo grado si rilevano 22 contagiati.

Per il plesso di Via Caportano dell’IC Santagata-Caportano su proposta della UOPC ASL NA 3 SUD è stata disposta dal Dirigente Scolastico la sospensione della didattica in presenza dal 3 al 17 febbraio 2021.

I 7 studenti contagiati del plesso Santagata sono suddivisi uno per ogni singola classe quindi in 7 diverse classi.