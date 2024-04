Quanto accaduto ha dell’incredibile: una donna ha portato un cadavere su una sedia a rotelle in banca per cercare di ritirare un prestito a nome del defunto.

Questo insolito tentativo di frode è accaduto a Rio de Janeiro (Brasile), la donna, Erika de Souza Vieira Nunes, è stata formalmente accusata di vilipendio di cadavere e di tentato furto con frode.







Un dipendente della banca ha registrato il tentativo di frode e il video è diventato virale sui social. La 42enne è entrata in banca insieme al corpo di un uomo di 68 anni, identificato come Paulo Roberto Braga, su una sedia a rotelle, ha dovuto tenere la testa del cadavere in piedi per tutto il tempo per evitare che crollasse, ha cercato di completare le pratiche per un prestito di 17.000 reais (circa 3046 euro) che l’uomo aveva richiesto virtualmente e di ritirare il denaro.