Si è arreso il 50enne che ha aperto il fuoco dalla finestra della sua abitazione situata al sesto piano in via Al Chiaro di Luna, nel quartiere Ponticelli a Napoli.Sul posto è intervenuta la Polizia con le unità operative di pronto intervento (Uopi), addestrate ad agire anche in scenari di terrorismo che però non sono entrate in azione.

L’uomo ha esploso, con la sua calibro 38, vari colpi di pistole per fortuna nessuno ferito, solo momenti di panico.

Poi la conclusione positiva della vicenda, l’uomo si è arreso.

Secondo un prima ricostruzione l’uomo ha perso il controllo nel momento in cui le forze dell’ordine si sono recate presso il suo domicilio ad eseguire la misura cautelare in carcere.