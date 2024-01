“E’ fondamentale per i cittadini di Ercolano e di tutto il Miglio d’Oro avere l’ospedale Maresca di Torre del Greco funzionante e in grado di garantire le basilari forme di assistenza sanitaria in un territorio vasto e densamente popolato come il nostro.

Per questo auspichiamo da parte della Regione Campania un’attenzione costante alla struttura ospedaliera e l’esecuzione dei lavori di adeguamento previsti nel piano ospedaliero regionale.

L’Ospedale Maresca svolge un ruolo essenziale nella nostra comunità, garantendo cure mediche, risposta alle emergenze e supporto alle famiglie in momenti critici.







La sua presenza è fondamentale per la salute e il benessere di tutti noi” – è quanto dichiarano in una nota congiunta Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci, e la consigliere comunale Elisa Spina, da sempre impegnata a difesa della struttura ospedaliera anche come membro dell’Associazione ‘Pro Maresca Ercolano-Torre del Greco’.