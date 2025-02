Gli agenti dell’unità operativa Soccavo della Polizia locale hanno effettuato alcuni controlli sulle attività commerciali che utilizzano spazi all’aperto per esporre generi alimentari.

Le verifiche effettuate in un supermercato in via Epomeo a seguito di un esposto hanno portato ad una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico e per esposizione di ortofrutta agli agenti atmosferici. La merce – circa 5 quintali – è stata sequestrata.

Nel corso della stessa operazione sono stati sanzionati 11 veicoli per sosta irregolare, 2 dei quali sono stati rimossi.







Altri controlli sono stati effettuati, insieme al personale dell’Asl, in viale Traiano e via Nerva dove tre attività di vendita di frutta e verdura risultate abusive sono state sanzionate.

Sequestrata la merce alimentare esposta agli agenti atmosferici.

Gli alimenti sequestrati sono stati in parte devoluti allo zoo di Napoli e in distrutti perché non adatti al consumo.

Nel corso di un’altra operazione, personale dell’unità operativa che si occupa di tutela ambientale ha deferito all’Autorità giudiziaria una persona per gestione illecita di rifiuti.

L’uomo con l’ausilio di un motocarro Ape Piaggio, tra l’altro sprovvisto di copertura assicurativa, effettuava abusivamente la raccolta di rifiuti come plastica, polistirolo, legname e altro materiale riciclabile che stoccava temporaneamente in un garage in via Ernesto Rossi, a Scampia, nel complesso conosciuto come Case dei Puffi.

Una volta selezionati i materiali da riciclare, l’uomo abbandonava il resto dei rifiuti in varie strade dei quartieri della periferia nord della città.

La Polizia locale ha sequestrato sia il motocarro che il locale utilizzato per lo stoccaggio e sono in corso indagini per identificare eventuali complici.

Gli agenti motociclisti del gruppo d’intervento territoriale hanno effettuato controlli in via Giulio Cesare, a Fuorigrotta, e in via Fratelli Cervi, nel rione Monterosa, insieme al personale della unità operativa Scampia e con la collaborazione dei poliziotti del locale commissariato e dei carabinieri della locale stazione.

Complessivamente, gli agenti della Polizia locale hanno controllato 75 veicoli rilevando 33 infrazioni al Codice della Strada.

Cinque veicoli sono risultati sprovvisti di copertura assicurativa, 4 persone sono state sorprese alla guida senza patente, una alla guida di veicolo senza averne i requisiti, una con patente scaduta e 2 alla guida di veicoli già sottoposti a fermo o sequestro amministrativo.

Un automobilista è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per reiterata guida senza patente.

Un’altra persona è stata segnalata alla questura perché, nonostante il divieto impostogli, si accompagnava ad altri pregiudicati.

Agenti dell’unità operativa Vomero e del nucleo Veicoli abbandonati, infine, sono interventi nei quartieri Vomero e Arenella dove hanno disposto il prelievo di 9 veicoli abbondanti e la rimozione di altrettante auto per sosta irregolare.

Un veicolo è stato sequestrato perché sprovvisto di assicurazione. Contestate, inoltre, altre 5 infrazioni al Codice della Strada.