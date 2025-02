Ha trionfato al Festival di Sanremo nella categoria ‘Nuove proposte’ con il brano ‘Vertebre’ e la sua città ha voluto festeggiare con lui questo grande traguardo.

Settembre è stato accolto questo pomeriggio dal sindaco Gaetano Manfredi, dalla presidente del Consiglio Comunale Enza Amato e dal delegato del Sindaco per l’audiovisivo e l’industria musicale Ferdinando Tozzi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

Un momento pubblico e ufficiale, in segno di gratitudine e ammirazione per il successo ottenuto e per aver rappresentato Napoli alla manifestazione canora più prestigiosa e seguita d'Italia.







Il sindaco Gaetano Manfredi ha consegnato una targa ad Andrea Settembre ricordando come Napoli Città della Musica sostenga con orgoglio i propri talenti.

E proprio nella sua Napoli, Settembre terrà uno dei suoi primi concerti post Sanremo: l’11 aprile sarà alla Casa della Musica – Federico I.

“Napoli è una realtà straordinaria nella musica come in tutte le altre arti per la sua grande creatività, ma anche per una tradizione e una capacità di interpretare le nuove tendenze – ha detto il sindaco Manfredi –.

Quella di Settembre è stata una grande vittoria, con un grande successo di pubblico e di critica. Siamo molto felici di premiarlo a Palazzo San Giacomo: è un modo per manifestargli l’affetto e il sostegno della città.

Il consiglio che ho dato ad Andrea è di essere sempre se stesso: la sua forza è la sua normalità perché in un mondo di eccessi, le persone normali sono i veri rivoluzionari”.

“Sono molto onorato e felice di essere qui.

Dopo Sanremo non ero ancora tornato nella mia bellissima città – ha raccontato Settembre -.

Il mio legame con Napoli è fortissimo, ma penso che chi è napoletano può capire quanto noi siamo legati alla nostra città, alle nostre origini.

A me piace poter mettere tutto questo nella musica: è il mio modo di vedere la vita che è stato influenzato da Napoli perché sono nato e cresciuto qui”.