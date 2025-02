Questa mattina a Palazzo di Città ad Ercolano, il sindaco Ciro Buonajuto ha incontrato Graziella De Martino e Grazia Lopes, rispettivamente presidente e coordinatrice dell’Associazione MIA – Associazione Miotonici ETS.

Si tratta di una realtà nata a Portici, ma di rilievo nazionale, che offre supporto alle persone affette da miotonia, una rara malattia neuromuscolare.

La miotonia si manifesta con una prolungata contrazione involontaria dei muscoli, rendendo difficoltoso il loro rilassamento dopo uno sforzo.







Le persone colpite possono avere problemi anche nei gesti più semplici, come camminare, aprire gli occhi dopo uno starnuto o stringere la mano.

La difficoltà nel rilassare la muscolatura può causare inciampi e cadute, rendendo complessi molti aspetti della vita quotidiana.

Nonostante esistano terapie per migliorare la qualità della vita, la diagnosi della miotonia è spesso tardiva, perché i pazienti vengono inizialmente indirizzati verso percorsi diagnostici non specifici, come visite ortopediche.

Per questo motivo è fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo medico per migliorare la capacità diagnostica e favorire la ricerca.

“È stato un incontro intenso e profondo – ha dichiarato il sindaco Ciro Buonajuto –.

Ho avuto modo di comprendere le difficoltà quotidiane di chi convive con la miotonia e sono rimasto colpito dalla forza e dalla determinazione sia delle persone affette dalla malattia che di chi le sostiene.

Come Amministrazione, siamo pronti a collaborare con l’Associazione MIA per promuovere iniziative che diffondano la conoscenza su questa patologia e migliorino la qualità della vita di chi ne è colpito.

L’inclusione è un valore imprescindibile per la nostra comunità: lo abbiamo dimostrato anche con la recente adesione al progetto CAD – Comunità Amiche della Disabilità, e continueremo a lavorare per abbattere le barriere e rendere Ercolano una città sempre più inclusiva”.