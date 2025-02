Da ieri, mercoledì 19 febbraio, è stata attivata una postazione Urp presso lo sportello dei servizi demografici, all’interno del complesso degli ex molini meridionali Marzoli a Torre del Greco.

La novità, annunciata nei giorni scorsi attraverso un manifesto presente anche nella sezione Urp Informa del sito del Comune, rientra nella campagna promossa dall’amministrazione comunale per informare i cittadini sulla possibilità di richiedere alcuni certificati anagrafici senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello.

Nell’avviso viene evidenziato come “sono a disposizione dei cittadini i servizi erogati dall’anagrafica nazionale della popolazione residente (Anpr) che consentono, attraverso il sito web www.anagrafenazionale.interno.it, di consultare e stampare la seguente certificazione anagrafica ed elettorale, senza passare per lo sportello comunale: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio-unione civile, contratto di convivenza, cittadinanza, esistenza in vita, residenza-residenza in convivenza, stato civile, stato di famiglia, stato libero, residenza Aire (anagrafe italiani all’estero), stato di famiglia Aire”.







Viene evidenziato inoltre che “la stampa delle certificazioni può essere richiesta in forma singola oppure ‘contestuale’ (cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico documento) per se stessi o includendo il proprio nucleo familiare.

È inoltre possibile presentare istanza di cambio di residenza o richiedere la rettifica di dati anagrafici”.

Anche per questo, l’invito che arriva dal Comune è di “privilegiare l’utilizzo della piattaforma Anpr per richiedere certificazioni e/o presentare istanze per le quali non è necessario l’accesso allo sportello dei servizi demografici”.

Il Comune comunque, come detto, ha attivato una postazione Urp presso lo sportello dei servizi demografici cui potranno rivolgersi, per ricevere assistenza, coloro che hanno difficoltà a utilizzare la piattaforma Anpr.

La postazione sarà aperta tutti i lunedì, mercoledì e venerdì lavorativi dalle 9 alle 13.

Dall’ente ricordano infine che “per accedere ai servizi Anpr è necessario essere muniti di Spid o carta d’identità elettronica”.