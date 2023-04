Il personale dell’Unità Operativa Chiaia della Polizia Locale ha sottoposto a sequestro un locale di 70 mq, edificato recentemente nel quartiere Posillipo.

Gli agenti in seguito ad una serie indagini che hanno coinvolto anche gli uffici del Condono hanno scoperto che in via Manzoni, zona sottoposta a rigidi vincoli paesaggistici nonché area di interesse archeologica ai sensi art. 58 P.R.G. del 2004, il proprietario di un terreno aveva fatto realizzare opere edili in assenza di permesso di costruire consistenti in un manufatto in cemento, affacciato direttamente sul Golfo di Pozzuoli, adibito a salone e cucina.

Sempre gli Agenti dell’Unità Operativa Chiaia, nel dar seguito ad un esposto che segnalava il continuo sversamento di rifiuti speciali, hanno sorpreso in via Carducci, all’altezza del Liceo Umberto, un soggetto intento a depositare materiali da risulta di lavorazione edile. Al responsabile, titolare di una ditta del settore edile, sono state contestate le violazioni commesse ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti relativi alla gestione dei rifiuti.