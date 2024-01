Notte di terrore lo scorso weekend in centro nel capoluogo campano: una giovane trans, ospite nella città di Napoli, è stata aggredita, violentata e rapinata insieme ad un’amica.

A commettere tali reati, verificatesi nella zona dei Quartieri Spagnoli, è stato un gruppo di giovani.

Stando ai primi rilievi del caso, sembrerebbe che i malviventi siano stati in cinque.







naturalmente le vittime sono state sottoposte, in stato di choc, alle prime cure avviate dal personale sanitario.

Sul caso, avvenuto lo scorso venerdì notte, è intervenuta anche l’assessore alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante la quale ha così dichiarato: “Un sopruso vergognoso da parte di un gruppo di giovani che hanno compiuto un gesto ignobile verso persone indifese alle quali esprimiamo tutta la nostra solidarietà.

Questo atto, lontano anni luce dalla cultura della nostra città, ci lascia sconcertati e ci auguriamo che tutti gli autori vengano quanto prima assicurati alla giustizia e puniti con pene esemplari”.

Sono in corso, naturalmente, tutte le indagini per fare luce sul caso e per risalire all’identità dei componenti del branco.