Ben 5 chili di droga, una parte in auto, il resto in casa. E’ il bilancio dei Carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata che, questa notte, hanno arrestato un 47 enne

Per il 47enne di Boscoreale le manette sono scattate in strada, durante un controllo in via Montessori. Nella sua auto i militari hanno trovato 548 grammi di marijuana, suddivisa in 5 sacchetti sigillati.







Nella sua abitazione, luogo dove è stata estesa la perquisizione, ancora altri 3 chili di “erba” e 14 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno.

L’uomo è ora in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.